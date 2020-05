ROMA, 23 maggio 2020 – Dopo il via libera del Governo e la pubblicazione del protocollo approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, la Lazio anticipa tutti e comincia l’iter previsto per la ripresa degli allenamenti collettivi. I calciatori biancocelesti si sono sottoposti ai tamponi di rito i quali sono risultati tutti negativi. Si viaggia spediti quindi verso il ritorno in campo tutti insieme a Formello, che dovrebbe avvenire fra lunedì e martedì della prossima settimana. Successivamente la rosa di Inzaghi si dovrà sottoporre a un secondo ciclo di tamponi per confermare i risultati ottenuti.



MERCATO LAZIO – Non solo il campionato, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver chiuso l’affare Escalante a parametro zero per il centrocampo, ed essersi portato avanti nei discorsi per Luis Suarez del Watford per completare l’attacco, Tare è alla ricerca di un calciatore che possa alternarsi con Lulic sulla fascia sinistra. Il laterale bosniaco è intoccabile, rinnoverà il suo contratto almeno per un’altra stagione. Lo stesso però non si può dire per i sostituti. Jony non ha convinto da quella parte, Lukaku sembra ormai fuori dai giochi. Ecco quindi che gli occhi della Lazio sarebbero caduti su Tsimikas, 24enne dell’Olympiacos. Contratto in scadenza nel 2022 e valutazione di 15 milioni. E' tra i talenti più promettenti d'Europa e anche il Napoli ha già messo gli occhi su di lui a gennaio, ma sembra essere ora fuori dalla corsa.







