Roma, 27 agosto 2021 - La prima uscita casalinga della Lazio in questa stagione sarà contro lo Spezia di Thiago Motta. Dopo il bell'esordio contro l'Empoli in cui i biancocelesti hanno brillantemente vinto in rimonta, arriva uno Spezia reduce dal pari con il Cagliari che ha portato tanti rimpianti visto l'iniziale doppio vantaggio dei liguri.

Le probabili formazioni

La Lazio in campo con il 4-3-3 confermato dopo le buone impressioni del Castellani: Lazzari agirà ancora da terzino destro mentre Hysaj sarà impiegato nuovamente a piede invertito come terzino sinistro. Chance anche per Basic, che si gioca un posto con Luis Alberto anche se lo spagnolo appare favorito dopo che Sarri ha reso note le condizioni del neo acquisto arrivato dal Bordeaux alle prese con un periodo di adattamento. In attacco tridente confermato.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Radu, Acerbi, Hysaj; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F. Anderson.

Lo Spezia invece andrà con il 3-4-3 di Motta in cui Erlic sarà il perno della difesa. Conferma per Simone Bastoni a centrocampo, nuova veste di questa stagione, con Ferrer e Amian esterni a tutta fascia. Davanti tridente leggero con Verde, Gyasi e Colley.



SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, S. Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, E. Colley

Orario tv e dove vederla

Lazio-Spezia sarà visibile sabato alle ore 18.30 su Dazn. La partita sarà disponibile sui servizi streaming dell'app su smart tv, pc e tutti i dispositivi mobili.

