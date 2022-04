Lazio-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 1 aprile 2022 - Dopo la sosta per le nazionali la Serie A ritorna in campo. La Lazio deve riprendere il suo cammino dopo il pesante ko subito nel derby all'ultima giornata, ma questa volta l'avversario non sarà dei più morbidi. All'Olimpico domani arriverà il Sassuolo che in questa stagione ha già fatto male a molte big. Entrambe le squadre avranno tutti i titolari a disposizione e nei biancocelesti gli unici assenti di rilievo saranno lo squalificato Pedro e l'infortunato Luiz Felipe.

Le probabili formazioni

Sarri punterà su tutti i titolari anche questa volta. Oltre a Pedro, squalificato, e Luiz Felipe tornato acciaccato dalla sosta, non ci sarà nessun grande assente tra le fila della Lazio che si presenterà all'appuntamento con Strakosha tra i pali, la difesa a quattro formata da Patric e Acerbi al centro e Hysaj e Marusic sugli esterni. Per quanto riguarda il centrocampo non mancherà Milinkovic-Savic, affiancato da Cataldi e Luis Alberto. Per l'attacco invece ritornano tutti a disposizione e quindi i biancocelesti potranno scendere in campo con il tridente formato da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile.

Modulo speculare anche per Dionisi che spera di scrivere anche il nome della Lazio nel suo libro delle vittime illustri. Non ci saranno Djuricic e Obiang, ma per il resto via libera al solito 11 titolare a partire dalla difesa formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio che agiranno davanti a Consigli. A centrocampo Lopez sarà affiancato da Frattesi e Traore, due dei giocatori più pericolosi, mentre in avanti i protagonisti saranno Berardi, Raspadori e Scamacca.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori

Dove vederla

La partita tra Lazio e Sassuolo si giocherà domani alle ore 18:00. Sarà possibile seguire il match in esclusiva in streaming su DAZN.

