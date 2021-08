Roma, 11 agosto 2021 - Sta per ritornare il campionato di Serie A, ma nell'ultimo weekend prima della giornata inaugurale ci sarà spazio per gli ultimi test. Lazio e Sassuolo si sono accordate per giocare una partita, ufficializzata solamente adesso dopo tutto il percorso che ha portato le squadre fin qui.

Lazio-Sassuolo sabato prossimo

Lazio e Sassuolo sono arrivate nelle prime otto posizioni della scorsa Serie A e per questo non saranno impegnate in Coppa Italia, torneo dove giocheranno le rappresentanti di B e le 12 squadra di Serie A che non sono arrivate nel G8 del calcio italiano. Per tutto il resto di fatto weekend libero dove poter testare ancora la nuova rosa in match amichevoli. Lazio e Sassuolo si affronteranno sabato prossimo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone per concludere i rispettivi cammini di avvicinamento alla Serie A. I biancocelesti fin qui hanno vinto i test contro Belluno, Triestina e Twente, mentre hanno pareggiato contro Padova e Meppen. Il Sassuolo ha battuto Vicenza e Parma, ma ha pareggiato nella prima vera amichevole a inizio preparazione contro il Sudtirol.

Il comunicato

Questo il comunicato che annuncia la disputa della partita tra Lazio e Sassuolo sabato prossimo. "Sabato 14 agosto, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, la S.S. Lazio disputerà un’amichevole contro il Sassuolo. La squadra di Maurizio Sarri quindi, dopo aver affrontato il Twente nello scorso weekend, incontrerà la formazione neroverde. La partita è in programma alle ore 19:00".

Leggi anche - Incontro per il rinnovo di Dybala con la Juventus