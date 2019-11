Roma, 23 novembre 2019 – Torna la Serie A, la Lazio affronta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida ostica che può nascondere diverse insidie per i biancocelesti, che vogliono proseguire il loro cammino per la Champions: “Diciamo che le ultime due soste non abbiamo ripreso nel migliore dei modi. È sempre un’incognita il rientro dopo la sosta, solo da mercoledì ho avuto il gruppo al completo ma così è anche per gli avversari. Ho visto la squadra comunque consapevole, sa che affronteremo una gara ricca di insidie”.



Poi sul rimprovero ai suoi ragazzi in settimana durante l’allenamento pomeridiano: “Negli allenamenti lo si fa quasi quotidianamente. È stata un po’ enfatizzata la mia reazione. In quella seduta non veniva eseguito nel migliore dei modi una cosa che avevo chiesto e quindi ho reagito così. Nelle sedute successive ho visto però la squadra molto bene, concentrata”. Poi prosegue: “Avremo quattro partite importanti prima della Supercoppa. Sono partite insidiose, indipendentemente di chi affrontiamo dipende tutto molto da noi. Tutte le sfide sono difficili e vanno affrontate con determinazione”.



In settimana è andato in scena anche l’incontro fra arbitri e società di Serie A: “Servono per migliorare. Noi sappiamo quello che è successo due anni fa, ci abbiamo rimesso tanto. Però in questi due anni siamo cresciuti tutti quanti, sia noi che gli addetti ai lavori. Abbiamo una buona classe arbitrale, la Var deve essere un aiuto”. Chiosa finale sugli avversari: “Il Sassuolo è un’ottima squadra. Non dimentichiamo che deve anche recuperare una partita. Ha giocatori di qualità, un allenatore bravo che propone un ottimo calcio. La scorsa stagione ci furono due pareggi. Troveremo una squadra organizzata, dovremo essere bravi e attenti per interpretare al meglio la partita”.



