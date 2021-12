Roma, 20 dicembre 2021 - A sorpresa Claudio Lotito annuncia il rinnovo di Maurizio Sarri: era nell'aria la trattativa ma non si pensava che i tempi potessero essere così brevi. Oggi il presidente della Lazio ha annunciato che i dettagli del rinnovo sono stati tutti ultimati e che a breve arriverà l'ufficialità.

Sarri rinnova

“Il rinnovo di Sarri sino al 2025 è fatto in ogni dettaglio, anche economico”, poche parole, rilasciate a Il messaggero, per rendere chiaro un grande concetto. Sarri rimarrà alla Lazio per almeno altre tre stagioni e l'ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Una notizia importante che arriva nel finale dell'anno e dà stabilità a una squadra che ha necessità di rimontare posizioni in classifica. Nonostante Sarri avesse firmato solamente in estate, dopo pochi mesi è arrivato già il primo rinnovo di contratto, segno che la fiducia nei suoi confronti è totale e che il suo cammino alla Lazio è destinato a durare ancora a lungo.

Obiettivo Europa

La Lazio di Sarri adesso deve trovare stabilità nella stagione per confermare la sua partecipazione alle coppe europee anche il prossimo anno: il grande obiettivo del quarto posto sembra irraggiungibile visti i 9 punti di distacco dall'Atalanta e le tre squadre in mezzo da superare, ma è chiaro che Sarri vorrà centrare uno dei primi sette posti per lasciare in ambito internazionale la sua squadra. Al momento la settima posizione che porterebbe in Conference League è distante 3 punti, ma allo stesso punteggio si trovano anche la quinta e la sesta visto che Roma, Fiorentina e Juventus sono appaiate a quota 31. L'ultimo impegno in casa del Venezia servirà per rendere più credibile l'obiettivo.

Leggi anche - Le probabili formazioni del turno di Serie A