Roma, 8 dicembre 2021 - In attesa dell'ultima giornata tra Lazio e Galatasaray Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa spiegando le sensazioni pre-match. I biancocelesti passano solamente in caso di vittoria, consci del fatto che a parità di punti sarebbero pari anche gli scontri diretti e la Lazio scavalcherebbe i turchi per differenza reti. Ma in vista di questa sfida chiave rischia di essere assente Ciro Immobile, non al meglio per questa sfida.

Sarri su Immobile

"L'infortunio di Immobile è di lieve entità, questo è l'aspetto positivo" ha detto Maurizio Sarri riguardo le condizioni del suo centravanti. "Bisogna prima fare le nostre valutazioni, vedremo se ce la farà o meno" le sue parole. Poi due battute sull'importanza del match. "C'è in ballo l'ottavo di finale. Dovevamo ottenere la qualificazione, ora diventa fondamentale andare avanti e una vittoria ci consentirebbe di avere un paio di settimane libere per allenarci. Cosa che non succede da agosto. A tratti siamo cambiati, a tratti no, spero di vedere la nostra versione migliore. Sono in testa, non hanno mai perso o preso gol in trasferta. Sono in testa al girone più difficile dell'Europa League".

Le ambizioni della Lazio in Europa League

Maurizio Sarri ha fatto anche un'analisi sulle possibilità di arrivare in fondo nella competizione, constatato che la squadra nella peggiore delle ipotesi andrà agli spareggi. "La fase a eliminazione diretta è sempre qualcosa in cui c'è dentro la fortuna. Nelle singole o nelle doppie partite la fortuna incide tanto, come nel sorteggio. Sicuramente è un'Europa League di livello superiore rispetto alle edizioni precedenti. Con la Conference il livello si è alzato, dalla Champions arrivano altre squadre di grandi livello. Andare avanti dipenderà da tantissimi fattori, bisogna pensare mai come ora turno dopo turno" ha concluso.

