Lazio-Sampdoria 2-0: i biancocelesti vedono l'Europa League

Roma, 7 maggio 2022- Basta un gol per tempo alla Lazio per raggiungere il quinto posto e restare aggrappata all'Europa League: Patric e Luis Alberto stendono la Sampdoria, viva soltanto nel primo tempo contro i biancocelesti che hanno creato tante occasioni pericolose per tutta la partita. I blucerchiati invece non riescono a trovare la giusta continuità dopo la vittoria nel derby.

Primo tempo

La Lazio vuole mettere subito il suo sigillo sulla partita e nei primi minuti di gioco trova due grandi occasioni con Luis Alberto, la prima direttamente da calcio d'angolo. I biancocelesti premono sull'acceleratore ma al 20' esce fuori dal guscio anche la Sampdoria con un tentativo di Thorsby. Alla mezz'ora arriva il vero spettacolo, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e riescono a creare grandi azioni offensive. Alla fine è la Lazio ad avere la meglio e a trovare il gol che sblocca la partita al 41', con una punizione che arriva sulla testa di Patric che salta più in alto di tutti e riesce a segnare la rete dell'1-0.

Secondo tempo

Anche nella ripresa è la Lazio la squadra più convincente e al 59' trova anche il raddoppio con Luis Alberto che entra in area, supera un avversario e il portiere in dribbling e deposita il pallone in rete praticamente da due passi. Nel secondo tempo la Sampdoria si vede davvero poco, grazie anche la grande pressing della squadra biancoceleste che anche sopra di due gol riesce a proporre il suo gioco e a trovare grandi occasioni, come quella capitata a Immobile al 69' che costringe Audero alla grande parata. I blucerchiati si svegliano nei minuti finali con Quagliarella che sfrutta un cross ma manda il pallone sul palo. Non basta questo ai ragazzi di Giampaolo per tornare in corsa: la Lazio vince e si porta a -5 dalla Juventus in solitaria, in piena zona Europa League.

