Roma, 7 novembre 2021 - Lazio e Salernitana arrivano all'ultimo turno pre sosta nazionali per ritrovare la vittoria sfuggita nell'ultimo turno. I biancocelesti vengono da una buona gara disputata con l'Atalanta ma terminata sul 2-2 a cui è succeduto un pari anche in Europa League, sempre con lo stesso risultato, al Velodrome contro il Marsiglia. La Salernitana viene dal KO contro il Napoli dopo che aveva trovato la seconda vittoria in stagione in casa del Venezia nel turno precedente.

Le probabili formazioni

Sarri rimette Reina in porta dopo averlo lasciato come di consueto in panchina per il turno di coppa. Le novità riguardano come al solito il centrocampo dove potrebbe esserci Cataldi al posto di Leiva, assieme a Luis Alberto e Milinkovic Savic, messi assieme in questa occasione. Davanti Immobile sarà affiancato ancora da Felipe Anderson e Pedro.

LAZIO (4-3-3) Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Nella Salernitana c'è Franck Ribery che giocherà in posizione di trequartista alle spalle della coppia Simy-Bonazzoli, principali pericoli per la coppia difensiva biancoceleste formata da Luiz Felipe e Francesco Acerbi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec, Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri, Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ribery, Simy, Bonazzoli.

