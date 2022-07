Lazio, Romagnoli presto anche in ritiro: le prossime tappe

Roma, 12 luglio 2022 - La nuova Lazio comincia a prendere forma: il mercato nell'ultima settimana ha subito una forte accelerazione e a breve i nuovi acquisti saranno a disposizione di Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore. Il nome più importante è ovviamente quello di Alessio Romagnoli, arrivato nella giornata di ieri a Roma per le visite mediche nella clinica Paideia e acclamato a gran voce dai tifosi sin dal suo atterraggio all'aeroporto di Fumicino.

Romagnoli e gli altri acquisti: le prossime tappe

Alessio Romagnoli attende ancora l'ufficialità del suo passaggio alla Lazio, attesa a breve e per la giornata di domani dovrebbe già essere agli ordini di Sarri. Prevista infatti una partenza lampo per non perdersi altri giorni d'allenamento con la squadra e trovare subito l'affiatamento con i nuovi compagni. Il grande supporto dei tifosi ha caricato l'ex capitano del Milan, accolto anche con frasi di peso come "Sei il Beckenbauer della Lazio" che gli hanno strappato già i primi sorrisi. Per lui, cresciuto a Nettuno in provincia di Roma e tifoso della Lazio nonostante il settore giovanile fatto in giallorosso, si tratta di un'avventura emotivamente molto importante. Ma Romagnoli non sarà l'unico nuovo acquisto a salire ad Auronzo in questi giorni. il portiere Maximiano e il centrale Gila, arrivato dal Real Madrid, saliranno assieme a Romagnoli per essere in campo già domani.

La nuova Lazio

Prende così forma la nuova Lazio a disposizione di Sarri con una coppia centrale Gila-Romagnoli pronta a raccogliere l'eredità di Luiz Felipe (andato al Betis) e Acerbi (contestato dai tifosi e prossimo alla partenza), e un portiere nuovo che prenderà il posto di Strakosha che ha terminato la sua esperienza con la Lazio al termine dello scorso campionato. Da segnalare anche le prime buonissime impressioni di Marcos Antonio, arrivato al posto di Leiva, oggi al Gremio in B brasiliana.