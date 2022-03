Lazio, procede il recupero di Lazzari: si punta al derby

Roma, 7 marzo 2022- Per il derby contro la Roma, Maurizio Sarri potrebbe recuperare uno dei suoi titolari: si tratta di Manuel Lazzari, fermo ai box da quasi due mesi a causa di una lesione di secondo grado al flessore destro, un problema che ha privato la difesa di una delle sue armi più efficaci. L'infortunio non è facile da smaltire e richiede tempo per scongiurare eventuali ricadute, ma a Formello filtra ottimismo e lo staff medico della Lazio potrebbe dare il via libera al giocatore entro la fine di questo mese.

Stop più lungo del previso

La diagnosi iniziale aveva previsto tempi di recupero che si aggiravano attorno alle cinque settimane, ma ormai Lazzari manca dal campo dal 12 febbraio e potrebbe tornare non prima della fine di questo mese. Fatali sono stati gli ultimi minuti della partita contro il Bologna che gli hanno procurato una lesione al flessore, un fastidio che non va sottovalutato. Sarri ha dovuto ricostruire la difesa della sua Lazio senza il terzino e Acerbi, che però intanto ha recuperato dal suo lunghissimo infortunio ed è tornato regolarmente in campo. Ai biancocelesti manca solo l'ultimo tassello per avere tutti a disposizione per la volata finale di questo campionato, dove in ballo c'è un posto in Europa.

Possibile rientro per il derby

Secondo gli ultimi accertamenti svolti a Formello, Lazzari potrebbe tornare in campo in occasione del derby contro la Roma, in programma il prossimo 20 marzo. C'è ancora cautela attorno alla sua situazione perché il giocatore non solo dovrà smaltire totalmente l'infortunio, ma dovrà mettere minuti nelle gambe per affrontare al meglio una partita così impegnativa. Possibile quindi che Sarri possa averlo a disposizione soltanto per la panchina e non per lanciarlo in campo dal 1', ma il suo veloce recupero resta comunque una buona notizia per tutto l'ambiente che ha bisogno della rosa al completo per la parte più complessa della stagione.

