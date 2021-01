Roma, 14 gennaio 2021- Per Lazio e Roma è aria di derby: le due squadre della capitale si affronteranno domani sera in uno Stadio Olimpico deserto e senza le solite coreografie che da sempre hanno animato questa sfida. I biancocelesti proveranno ad avere la meglio in questa partita e a cercare la terza vittoria consecutiva per migliorare l'ottavo posto in classifica, ma dovranno vedersela contro dei giallorossi che sembrano essere inarrestabili.

Le probabili formazioni

Ancora molti dubbi di formazione per Simone Inzaghi che dovrà fare i conti anche con alcune assenze, come quella di Cataldi, Fares e Correa. In campo però la Lazio scenderà con il solito 3-5-2, con Reina fra i pali e Acerbi in difesa affiancato da Luiz Felipe e Radu, ma è ancora aperto il ballottaggio con Patric e Hoedt. Centrocampo confermatissimo con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto al centro e Lazzari e Marusic sulle fasce, mentre in attacco bisognerà fare chiarezza: Ciro Immobile dovrebbe essere disponibile per la sfida e sarà affiancato da uno tra Caicedo e Muriqi.

Anche per Paulo Fonseca pesa il problema infortuni: non ci saranno Mirante, Calafiori, Santon e il lungodegente Zaniolo, mentre Pedro dovrebbe riuscire a recuperare in tempo. In porta quindi largo a Pau Lopez, in fiducia dopo l'ottima prestazione contro l'Inter; difesa ormai consolidata con Ibanez, Smalling e Mancini, mentre al centro del campo Veretout sarà il punto di riferimento, affiancato da uno tra Cristante (attualmente in vantaggio) e Villar. Sugli esterni ci saranno Kasdorp e Spinazzola, mentre il tridente offensivo sarà composto da Mkhitaryan, Pellegrini e la punta di diamante Edin Dzeko.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Mancini; Kasdorp, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Dove vederla

Il derby tra Lazio e Roma si giocherà domani alle ore 20:24. Sarà possibile seguire la sfida in esclusiva su Sky, attraverso i canali SkySport Serie A e SkyCalcio Uno. Inoltre tutti gli abbonati potranno usufruire del servizio streaming offerto dall'app di SkyGo.

Leggi anche - Le probabili formazioni della 18esima giornata di Serie A