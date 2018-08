ROMA, 29 agosto 2018 – Doppia seduta di allenamento oggi per la Lazio di Simone Inzaghi. Nella mattinata sul campo agli ordini del tecnico piacentino però, come successo già la scorsa settimana, c'erano soltanto i difensori e i quinti di centrocampo. Si continua quindi a lavorare sul reparto arretrato, per cercare di subire meno gol, senza provare a snaturare l'impronta di gioco di una squadra abituata a farne tanti. Con il Frosinone pochi dubbi: sul centrosinistra ci sarà Radu, al centro Acerbi, mentre sul centrodestra verrà confermato Wallace. Il brasiliano infatti, ha convinto tutti contro la Juventus, annullando di fatto Cristiano Ronaldo. Una prestazione importante che lo rilancia e ribalta le gerarchie che lo vedevano indietro rispetto a Luiz Felipe (infortunato e fuori per almeno un mese), Bastos e Caceres. Gli altri calciatori della rosa invece, hanno svolto delle esercitazioni atletiche sulla corsa tramite l’utilizzo degli elastici. Sul campo, ad assistere all'allenamento dei suoi compagni c'era Jordan Lukaku. Il calciatore si è curato per tutta l'estate in Belgio, ad Anversa, per mettersi alle spalle la tendinopatia al ginocchio sinistro che lo ha tormentato per tutta la scorsa stagione. Il problema sembra superato, Lukaku è da considerare clinicamente pronto, e infatti nei prossimi giorni potrebbe iniziare il programma di recupero che gli permetterà di rientrare gradualmente in gruppo. Stamattina si è sottoposto a degli esami presso la clinica Paideia, dove ai cronisti presenti ha dichiarato: “Sto già meglio, spero di tornare in campo in un mese”, le sue parole fiduciose. Inzaghi lo aspetta a braccia aperte, punta molto su di lui e attenderà che si stabilisca del tutto prima di inserirlo in lista. A farne le spese con ogni probabilità sarà Dusan Basta.



RINNOVI – Chiuso il mercato in casa Lazio è tempo di rinnovi. Nelle prossime giornate potrebbero definirsi importanti trattative che riguardano giocatori importanti della rosa. Primi su tutti Immobile e Milinkovic-Savic. Per entrambi il contratto verrà prolungato fino al 2023, e inoltre la società li premierà anche con un ritocco dell'ingaggio che li porterà a percepire 3 milioni di euro netti all'anno. Rinnovo e adeguamento anche per Lucas Leiva, che andrà a guadagnare 2,5 milioni di euro, mentre Stefan Radu firmerà con i biancocelesti quello che sarà probabilmente l'ultimo contratto della sua carriera, legandosi a vita alla società capitolina.