Roma, 30 aprile 2021 - La Lazio punta in alto per questa stagione e per la prossima: messo nel mirino ormai l'obiettivo Champions League, anche il calciomercato comincia a gettare le prime basi. Si è capito che la necessità di Igli Tare è quella di trovare una valida alternativa a Joaquin Correa per l'attacco, che principalmente rispecchi i criteri di una seconda punta veloce o molto tecnica. E in questo contesto è nata anche l'idea di Franck Ribery, in scadenza con la Fiorentina.

Idea Ribery?

Non c'è una trattativa vera e propria ma quella di Ribery potrebbe essere più che una suggestione. Per ora ci si è mossi verso alcuni profili più futuribili come Rafel Santos Borré che dovrebbe lasciare a breve il River Plate, o Kaio Jorge che è in scadenza con il Santos e potrebbe rappresentare una grande occasione di mercato, mentre il francese rappresenterebbe un profilo sicuramente d'esperienza. Trattandosi di un classe 1983 sarebbe un tipo di acquisto da instant team, volto alla creazione di una squadra in grado di puntare nell'immediato al quarto posto in Champions con i favori del pronostico.

Rinnovo con la Fiorentina o addio

Per convincere Ribery ad accettare la causa biancoceleste servirebbe però prima un mancato accordo con la Fiorentina. Per ora la situazione sembra vedere il francese alla ricerca di un accordo per continuare il rapporto con il club viola, anche se con una riduzione dell'ingaggio che dopo due stagioni comincia a essere eccessivo per la nuova proprietà. Il rinnovo però non è una soluzione sicura, dato che gli accordi iniziali erano di fargli disputare due stagioni e discutere successivamente se continuare o persino chiudere la grande carriera del giocatore. Nel caso non trovasse però questa nuova sintonia con la Fiorentina, l'idea Lazio è una di quelle più plausibili.

Leggi anche - Il racconto di Manchester United-Roma