Roma, 1 ottobre 2019 – Due giorni per preparare la sfida col Rennes, prima di quella col Bologna e della sosta del campionato. Ultimo tour de force per la Lazio di Simone Inzaghi, che anche quest’oggi si è ritrovata a Formello per la seduta di allenamento. La prima della settimana col gruppo quasi al completo, eccezion fatta per Correa. L’argentino è l’unico assente, è alle prese con un fastidio all’adduttore della coscia sinistra. Da valutare l’entità del problema muscolare ma non ci sarà sicuramente per la partita di Europa League. A guidare l’attacco toccherà a Immobile e Caicedo. I dubbi principali riguardano il centrocampo: Lazzari tornerà a destra vista la squalifica di Marusic, Jony invece avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore a sinistra. Parolo sostituirà Leiva in mezzo al campo, mentre ai suoi lati ci sono due maglie per quattro calciatori: Milinkovic o Luis Alberto, Cataldi o Berisha. In difesa Acerbi è sicuro del posto, Vavro e Bastos chiuderanno il terzetto.



LOTITO – A margine del consiglio federale in cui si è discusso anche dei nuovi strumenti da utilizzare contro il razzismo a disposizione dei club, il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: "Non sempre la vocazione 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso a persone non di colore, che avevano la pelle bianca, venivano fatti i 'buu' per scoraggiarle a segnare il gol davanti al portiere. Andrebbe interpretato. Noi abbiamo tanti giocatori di colore, non penso che la Lazio faccia distinzione del colore della pelle. I comportamenti della Lazio da questo punto di vista sono sotto gli occhi di tutti", ha dichiarato il presidente biancoceleste.

