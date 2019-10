Roma, 3 ottobre 2019 – Vietato sbagliare. È questo l’imperativo in casa Lazio, che domani in casa contro il Rennais dovrà lottare con un solo unico obiettivo, quello dei tre punti. La sfida d’esordio contro il Cluj, infatti, ha visto uscire sconfitti i biancocelesti 2-1, complicando così fin da subito la classifica. La strada è ancora lunga, ma è importante reagire sin da subito perché la Lazio ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo a questa competizione. Dopo l’ampio turnover all’esordio, è possibile che stavolta Inzaghi punti sui suoi titolarissimi vista l’importanza del match. Di fronte ci sarà il Rennais, che al debutto ha pareggiato 1-1 in casa contro il Celtic.

Probabili formazioni

Qualche dubbio Inzaghi se lo porterà fino a poche ore dall’inizio del match. Tra i pali potrebbe trovare spazio Proto, riposo dunque per Strakosha che fin qui le ha giocate tutte. In difesa certo di una maglia Acerbi, ai suoi lati possibile chance per Vavro e Bastos: Radu viaggia verso un turno in panchina. Sulla destra Lazzari è favorito su Marusic, mentre a sinistra può essere titolare Jony. In mezzo certo di una maglia Parolo, da capire se al posto di Leiva in regia o come mezz’ala per uno tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Anche Berisha scalpita, può essere titolare anche lui. In attacco out Correa per infortunio, Inzaghi non lo rischierà. Pronto Caicedo in coppia con Immobile. Nel Rennais la minaccia più grande è rappresentata dall’ex conoscenza del calcio italiano Niang, che affiancherà in attacco Raphinha. A centrocampo spazio a Grenier e Martin, con Bourigeaud e Tait sugli esterni. In difesa Traore e Morel agiranno da terzini, mentre Gnagnon e Da Silva giocheranno al centro. Tra i pali pronto Mendy.

Lazio (3-5-2): Proto; Vavro, Acerbi, Bastos; Jony, Berisha, Parolo, Luis Alberto, Lazzari; Immobile, Caicedo.

Rennais (4-4-2): Mendy; Traore, Gnagnon, Da Silva, Morel; Bourigeaud, Grenier, Martin, Tait; Niang, Raphinha.

Orari tv

La partita tra Lazio e Rennais si disputerà giovedì 3 ottobre allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è previsto per le 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e su TV8, e in live streaming su Sky Go.