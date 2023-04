Lazio: Provedel a caccia del record di porte inviolate

Roma 16 aprile 2023 - La Lazio potrebbe ritrovarsi in rosa nello stesso momento il suo centravanti più prolifico di sempre e il portiere meno battuto. Se in avanti infatti Immobile nelle ultime stagioni ha demolito il record di gol siglato da Piola, ritoccandolo al rialzo di oltre 30 marcature, Provedel ha nel suo mirino personale il record di porte inviolate in una singola stagione. Il primato storico biancoceleste per "clean sheet" in una singola stagione appartiene a Silvano Martina, che ne collezionò 20 nel campionato di Serie B 1987-88. Una stagione che terminò con il ritorno in massima serie del club capitolino. All'ex Spezia mancano dunque tre partite a rete inviolata per diventare il miglior portiere della storia della Lazio in una singola stagione.

Provedel che in questa stagione si è già iscritto nel libro dei record biancoceleste. In due diversi momenti della stagione, il portiere classe '94 è arrivato a tenere la porta biancoceleste insuperata per oltre 600 minuti. Facendo registrare rispettivamente il terzo (620') e quarto (607') più lungo periodo di tempo in cui la Lazio non ha subito gol. Il record di minuti senza subire gol in campionato da parte di un portiere laziale rimane saldamente in mano a Luca Marchegiani con 745', ma l'attuale estremo difensore biancoceleste nato Pordenone con un finale di stagione perfetto potrebbe riuscire a far suo anche quel primato.

Calciomercato: due possibili obiettivi del Chelsea. Il rinnovo di Pedro può diventare un caso

Le prestazioni dei biancocelesti stanno avvicinando partita dopo partita, la Lazio al sogno Champions League. Proprio per questo negli uffici di Formello si sta già programmando il mercato estivo, pur con la consapevolezza che non si sa ancora chi sarà il direttore sportivo in questa sessione di mercato. Tra gli ultimi nomi spuntati come possibili obiettivi di mercato biancoceleste ci sarebbero dei giocatori attualmente di proprietà del Chelsea, che hanno vissuto il periodo Sarri a Stanford Bridge. Si tratta di Hudson-Odoi, ala sinistra attualmente in prestito al Bayer Leverkusen e Loftus-Cheek, centrocampista classe '96.

I due giocatori sono in scadenza di contratto nel 2024 e vista la sovrabbondanza di giocatori tra le file dei Blues, la squadra del presidente Lotito potrebbe riuscire ad ottenere dei prezzi di favore per portare a Roma entrambi i giocatori. I due giocatori inglesi hanno avuto nella stagione con Sarri forse la loro migliore annata in maglia Chelsea e sarebbero felici di riabbracciare il tecnico toscano. Maurizio Sarri a sua volta ha parlato con loro in un colloquio con Carlo Cudicini, Ambassador del Chelsea, presente a La Spezia venerdì. Una pista di mercato che potrebbe accendersi una volta ottenuta l'aritmeticità della qualificazione alla prossima Champions League.

Rischia di diventare un caso invece quello del rinnovo di Pedro. Come emerso da tempo, un eventuale rinnovo in biancoceleste da parte dello spagnolo, porterebbe circa 700mila euro in tasca alla Roma, una cifra figlia dell'accordo che ha portato l'ex Barcellona in primo luogo alla Lazio. L'ostacolo non è insuperabile, ma nemmeno così semplice da aggirare. Se all'inizio infatti si pensava che bastasse positcipare il giorno del rinnovo per non dover corrispondere alcuna cifra ai giallorossi, in realtà la clausola pro-Roma è valida in caso di rinnovo fino al 12 settembre, ecco quindi spiegate le ragioni del tentennamento nelle trattative tra club e attaccante. Il giocatore si è già detto pronto a firmare un nuovo contratto con i laziali e gode della fiducia e l'apprezzamento di Sarri. Il tecnico infatti lo considera un jolly fondamentale per il proprio scacchiere, vista anche la grande esperienza a livello continentale.