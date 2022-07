Lazio, e se arrivasse Petagna?

Roma, 17 luglio 2022 – Vice Immobile sì o vice Immobile no? La dirigenza della Lazio continua a riflettere sul futuro dell’attacco biancoceleste: sembra che Maurizio Sarri si possa anche accontentare del già arrivato Matteo Cancellieri nel ruolo di falso nueve nelle partite in cui Ciro non sarà a disposizione, ma il fatto che la Lazio giocherà in più competizioni nella prossima stagione fa riflettere Tare e soci. E così spunta il nome di Andrea Petagna, finito un po’ ai margini del progetto Napoli.

MA IL MONZA FA SUL SERIO



La Lazio ha dunque sondato l’ex attaccante della Spal, che è finito però anche nel mirino del Monza: la compagine lombarda ha già messo a punto una serie di acquisti di un certo calibro, da Pessina a Sensi passando per Ranocchia, ed è a caccia del suo nuovo centravanti. In cima alla lista ci sono una serie di nomi, tra cui proprio quello di Andrea Petagna: la Lazio dovrà sconfiggere quindi la spietata concorrenza del club brianzolo se vorrà accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante del Napoli, intanto ha avviato i contatti con i partenopei per capire costi e fattibilità dell’operazione.

PARLA MARUSIC



Intanto, dal ritiro di Auronzo ha parlato Adam Marusic, che in vista della prossima stagione scommette su un suo compagno in particolare: “Ci sono tanti ragazzi giovani e i nuovi acquisti che sono davvero forti. Se devo dire un nome faccio quello di Luka Romero, penso che possa giocare più dell’anno scorso. Il mio ruolo? Questi cinque anni ho cambiato tanto. Sia a destra che a sinistra non cambia tanto, sceglie il mister e devo essere pronto”.