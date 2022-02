Lazio, Pedro e i 100 gol: è l'asso nella manica di Sarri

Roma, 28 febbraio 2022- La partita contro il Napoli è scivolata via all'ultimo secondo a causa del gol di Fabian Ruiz, ma della serata dell'Olimpico per la Lazio resta il grande gol di Pedro che ha riaperto i giochi nel momento più difficile. Non sorprende che a quasi 35 anni lo spagnolo riesca a essere ancora così decisivo: la sua grande esperienza lo ha aiutato ancora una volta e nonostante qualche problema fisico è riuscito ancora a trascinare i biancocelesti in una partita non facile, sfoderano un colpo da maestro per il suo gol numero 100.

L'arma segreta di Sarri

Non è difficile capire perché Maurizio Sarri abbia chiesto di scippare Pedro alla Roma: lui e lo spagnolo si erano già incrociati nel corso dell'esperienza al Chelsea culminata con la vittoria dell'Europa League, dove il giocatore era stato tra i grandi protagonisti. Un professionista in ogni circostanza, anche quando al pallone ha dato fino all'ultima goccia di sudore. A luglio spegnerà la 35esima candelina ma in campo resta ancora un ragazzino capace di essere molto duttile in campo ma di far sentire la sua presenza da leader quando i compagni ne hanno bisogno. La Lazio ha trovato un jolly importante con Pedro e la dimostrazione è tutta nel gol del momentaneo pareggio contro il Napoli, un tiro da vero campione che lo ha portato a essere il secondo miglior marcatore della squadra.

Quota 100 in Europa

Non soltanto in questo campionato è già a 6 reti, come Milinkovic-Savic e dietro soltanto a Ciro Immobile che è ormai a 19 gol. E non bastano neanche i 4 assist a descrivere le sue incredibili prestazioni, come quella di ieri sera che lo ha portato a toccare quota 100 marcature nei maggiori campionati europei. Un bomber non lo è mai stato, ma nella sua carriera Pedro ha sempre lasciato il segno: 58 gol in Liga con il Barcellona, 29 in Premier League contro il Chelsea e 12 in Serie A divisi tra Roma e Lazio, tutti pesantissimi e che lo hanno portato a conquistare 25 titoli tra nazionale e club. Al suo palmares non manca davvero niente se non il titolo di campione d'Italia al quale sta lavorando assieme ai suoi biancocelesti.

