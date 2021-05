Roma, 11 maggio 2021 - La Lazio all'ultima chiamata per la Champions League: la sconfitta di Firenze di sabato scorso ha complicato i piani dei ragazzi di Inzaghi che però non devono mollare l'obiettivo che per quanto complicato rimane comunque fattibile. Considerando il fatto di avere una giornata in meno in calendario, il distacco potenziale dalla quarta posizione del Napoli è di 3 punti, anche se servirà sorpassare due squadre da qui a fine campionato. L'incontro con un Parma già aritmeticamente retrocesso diventa una delle partita da non sbagliare in nessuna maniera.

Le probabili formazioni

Con diverse squalifiche dovute ai tanti cartellini ricevuti al Franchi, l'emergenza è principalmente a centrocampo. Anche perché in difesa Marusic ormai è diventato di ruolo e la sua convivenza con Acerbi e Radu non è più forzata. In mezzo invece con le assenze di Milinkovic e Leiva, ci sarà spazio per Parolo e Cataldi. Sarà Fares, di rientro dalla squalifica, l'esterno sinistro mentre in attacco confermata la coppia Correa-Immobile.

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

Il Parma invece si presenterà con il 4-3-3 dove le sorprese potrebbero essere Busi e Sohm, schierati rispettivamente come terzino destro e mezz'ala sinistra. In attacco Cornelius favorito per fare il centravanti con Kucka e Gervinho a suo supporto.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Dove vederla in tv

La partita valida per il turno infrasettimanale sarà visibile alle 20.45 su Sky al canale Sky Sport 253. Sarà possibile seguirla anche in streaming attraverso i servizi Sky Go e Now Tv.

