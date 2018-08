ROMA, 3 agosto 2018 – Giornata di conferenze in casa Lazio. Il club biancoceleste nella giornata di oggi, ha presentato i sette acquisti arrivati nell'ultima sessione di mercato. Da Badelj a Correa, e poi anche Berisha, Acerbi, Proto, Sprocati e Durmisi. Al termine delle loro conferenze, anche il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha preso parola. Tanti i temi affrontati, dai tifosi al campionato che verrà, passando inevitabilmente per il mercato: "Nella partita con l'Inter, si è visto il vero potenziale del tifoso laziale, quello che è in grado di fare la tifoseria. La società è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, ci sono state delle situazioni che fanno parte del passato, bisogna guardare il presente e il futuro. Mi aspettavo una risposta di abbonamenti più importante. Vedendo anche le ambizioni che ha la gente nei confronti della società, mi aspettavo di più. Mi auguro da qui alla fine della campagna abbonamenti che ci siano altri tifosi che ci stiano vicino per raggiungere la Champions League. Per me dovrebbero essere minimo 25mila gli abbonati”.



Inevitabile poi parlare anche di Sergej Milinkovic-Savic. La Lazio sta facendo di tutto per trattenerlo a Roma, ma le attenzioni dei top club europei su di lui preoccupano e non poco i tifosi: “Milinkovic è un tema durato tutta l'estate, finora non è successo niente. Come ha detto il presidente non è mai stato messo in vendita. Ma le regole le fa il mercato. Se ci sarà un'offerta che accontenterà la società e il giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è felice di rimanere qui così come noi siamo contenti di averlo qui, è uno dei giocatori più forti a livello mondiale". Tare ha parlato poi anche di Wesley. L'attaccante brasiliano sembrava pronto ad approdare a Roma, poi alla fine tutto è saltato: "Io cerco giocatori che abbiano caratteristiche giuste per giocare alla Lazio. Una componente importante è lo spirito da guerriero, ciò che serve al calcio di altissimo livello. Tutti i nuovi arrivati possono aiutare questa squadra per fare un altro passo in avanti. Wesley? Non ho nulla da aggiungere, fa parte del mercato avere diverse strategie. Alcune vanno a buon fine, altre no. Lui è del Bruges, non fa parte di questa squadra". Chiosa finale sul futuro: “Per avere certezze ci vogliono tante componenti che vadano nella stessa direzione. Per questo ho parlato del rapporto della tifoseria con la squadra. È fondamentale da parte loro far sentire tutti noi orgogliosi di giocare alla Lazio, che deve diventare un punto di arrivo e non di partenza. Siamo sulla buona strada, è sotto gli occhi di tutti. Il tempo ci darà le risposte, penso che rispetto all'anno scorso il livello si sia alzato ancora di più. Ora spetta a tutti noi di cercare di portare lo stesso entusiasmo in campo".