Roma, 1 ottobre 2018 – Giornata importante in casa Lazio quella di oggi. Dopo l'amara delusione per la sconfitta nel derby contro la Roma, i tifosi possono gioire per il rinnovo di Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic. Entrambi infatti, hanno prolungato il proprio contratto fino al 2023 con la società capitolina, e andranno a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione. Un premio per quanto fatto vedere in campo lo scorso anno e per i risultati raggiunti, con l'augurio di potersi ripetere nella stagione in corso. Ad annunciarlo è stata la società con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico dei calciatori Ciro Immobile e Sergej Milinkovic-Savic sino al 30 giugno 2023", si legge. Non sono mancati anche i commenti dei calciatori: “Ancora insieme come una vera famiglia, grazie Lazio" , ha scritto sui social l'attaccante partenopeo, a cui ha fatto eco il compagno serbo: “Un onore portarti ancora sul petto" . Va precisato che nel contratto firmato da Milinkovic, non è stata inserita nessuna clausola rescissoria. La Lazio sarà quindi libera di trattare con i club che busseranno alla propria porta quest'estate.



ALLENAMENTO – Intanto i biancocelesti sono scesi in campo nella mattinata di oggi, dopo le 24 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi. Da preparare c'è l'imminente impegno contro l'Eintracht Francoforte, in programma giovedì. Il tecnico piacentino ritroverà Radu, che oggi si è alternato fra un differenziato a bordo campo e un lavoro in gruppo. L'unico assente della seduta è Luis Alberto. Lo spagnolo non è sceso in campo con i compagni. Aveva stretto i denti contro la Roma, non è al meglio e salterà la trasferta di Europa League. Al suo posto toccherà a Correa.