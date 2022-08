Lazio, le prove generali di Sarri per l'inizio del campionato

Roma, 8 agosto 2022- Manca davvero poco per l'inizio della stagione: la Lazio tornerà domani a lavoro per preparare al meglio la gara contro il Bologna , primo avversario della prossima Serie A . Maurizio Sarri può contare su tutti gli elementi più importanti della rosa che finalmente si è completata con l'aggiunta del secondo portiere Provedel . Le prove generali sono già andate in scena nell'ultima amichevole che ci ha rivelato gran parte dei piani dell'allenatore.

Nessun allarme Pedro

Contro il Valladolid lo spagnolo è apparso sofferente a seguito di una botta subita che ha messo in allarme l'allenatore e anche tutti i tifosi. Per fortuna l'incidente è già alle spalle e Pedro ha recuperato in tempi molto rapidi: per il giocatore non c'è neanche bisogno dei controlli medici di routine e domani sarà a Formello assieme ai suoi compagni alla ripresa degli allenamenti, fissati dopo due giorni di riposo utili per rigenerare le energie mentali e fisiche. L'obiettivo della Lazio è quello di presentarsi ai nastri di partenza al massimo della forma e con l'organico ben amalgamato nonostante i tanti cambiamenti.

Ultime decisioni

Il reparto che più è stato toccato da questo mercato è sicuramente la difesa, inedita rispetto alla passata stagione. Tanti giocatori hanno salutato la capitale e altrettanti sono stati accolti alla Lazio , con Maurizio Sarri chiamato a mettere il lucchetto a un reparto fondamentale. Nell'idea dell'allenatore i centrali titolari per tutta la stagione saranno Patric e Romagnoli , ma l'ex Milan potrebbe accomodarsi in panchina per la prima partita così da lasciar spazio a Gila , apparso in piena forma nel corso di questo ritiro estivo e già abituato alle richieste di Sarri . Potrebbe esserci posto anche per Marcos Antonio nella partita d'esordio, un altro giocatore che ha lanciato segnali molto interessanti.

