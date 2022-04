La Lazio prepara la volata finale: gruppo riunito in una festa a casa di Luis Alberto

Roma, 26 aprile 2022 - Una festa di squadra, a casa di Luis Alberto, per scaricare la tensione e fare gruppo. In casa Lazio non regna il migliore dei climi possibili, nonostante il sogno europeo sia lì, ad un passo, a ormai poche giornate dal termine della Serie A. Giocatori, staff e dirigenti si sono riuniti quest'oggi nella villa del centrocampista spagnolo, che aveva invitato tutti già da tempo per una festa che servirà, a tutti, per recuperare un po' di serenità. Il caso Acerbi-Marusic e la sconfitta con il Milan hanno agitato le acque del Tevere nella Roma biancoceleste, che ora dovrà compattarsi per cercare la volata finale in campionato. La Lazio si trova al momento al settimo posto, a pari punti con la Fiorentina (che ha un match da recuperare) e a -2 dai rivali cittadini della Roma. Concludere la stagione in bellezza, magari scalzando i giallorossi da un piazzamento europeo, sarebbe il modo migliore per andare in vacanza, al termine di un'annata lunga e complicata per Sarri e i suoi giocatori.



