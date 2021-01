ROMA, 5 gennaio 2020 - Servirà la migliore Lazio, una prestazione sopra le righe. Dopo il pareggio col Genoa, i capitolini ospitano all’Olimpico la Fiorentina di Prandelli. Un impegno di certo non semplice per i ragazzi di Inzaghi, che se non vorranno perdere ulteriore terreno sul quarto posto, dovranno dare una sterzata alla loro stagione. “Sappiamo quanto sarà importante la partita di domani con la Fiorentina. Nelle ultime tre abbiamo offerto buone prestazioni, ma abbiamo sbagliato 15 minuti a Milano ed il secondo tempo di Genova. Questi blackout ci sono costati punti importanti. Ora siamo concentrati sulla Fiorentina, voglio vedere grandi motivazioni da parte della squadra perché sarà un match molto importante”, le parole del tecnico biancoceleste ai canali ufficiali della società. Le polemiche dopo la sfida col Genoa hanno riguardato anche alcune sviste arbitrali. Inzaghi però non vuole alibi per la sua squadra: “Ci sono stati errori arbitrali che ci hanno penalizzati nel corso delle ultime sfide disputate, ma noi dobbiamo essere più forti delle sviste. Dobbiamo essere compatti e uniti. Domani incontreremo una squadra in salute, i viola sono reduci da un successo per 3-0 contro la Juventus e da un pari contro il Bologna. La rosa di tanti calciatori di qualità, dovremo fare attenzione interpretando il match nel miglior modo possibile”.

Muriqi, si muove il Galatasaray ma la Lazio non cede

L’inizio di stagione di Vedat Muriqi con la maglia della Lazio è stato tutt’altro che esaltante. L’ex attaccante del Fenerbahce non ha convinto ed è ancora a secco di gol. Numeri questi che hanno dato vita a voci di mercato sul suo futuro. Dalla Turchia si continua a parlare di un suo ritorno, stavolta però sarebbe il Galatasaray la squadra pronta ad accoglierlo in prestito, tanto che un emissario potrebbe sbarcare a Roma nelle prossime ore. La Lazio dal canto suo però, non sembra essere intenzionata a dare vita a un’operazione simile. Il club biancoceleste crede ancora nell’investimento fatto in estate (20 milioni di euro) e intende valorizzarlo.

