Roma, 22 ottobre 2020 - La Lazio comincia a recuperare i pezzi. Simone Inzaghi può sorridere alla ripresa dei lavori. Due le notizie positive di giornata: il recupero di Escalante, che era fermo per un problema muscolare, ma soprattutto quello di Manuel Lazzari, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale per uno stiramento di primo grado. L’ex Spal ha però bruciato le tappe recuperando diversi giorni sulla tabella di marcia. Ha svolto l’allenamento interamente con la squadra, prendendo parte anche alla sfida conclusiva a campo ridotto. Domani a Formello sarà già tempo di rifinitura, Inzaghi potrebbe provare la formazione anti-Bologna. Difficile che Lazzari possa partire dal primo minuto, le prossime sessioni saranno utili per lui per rimettersi in pari con gli altri e poi presentarsi al meglio per la sfida di Champions League contro il Club Brugge, dando il cambio a Marusic. Milinkovic è rimasto a riposo per la contusione all’anca ricevuta col Borussia Dortmund ma non preoccupa. Assenti anche Vavro, alle prese con un nuovo problema fisico, Cataldi per un disturbo intestinale e Pereira per febbre, oltre ai lungodegenti Lulic e Radu.

AKPA AKPRO

Sta vivendo una favola e riscrivendo la sua storia recente. Akpa Akpro si è preso la sua rivincita con la Lazio. Conferma in biancoceleste, poi esordio in Champions League con gol decisivo al Borussia Dortmund: “So che mister Inzaghi era stato l'ultimo a segnare in Champions all'esordio, nella vita è tutto scritto. Inzaghi ha fatto gol e lui è il mio allenatore, è lui che mi ha fatto giocare, se devo leggerci qualcosa ci leggo un buon auspicio per la Champions League. Abbiamo fatto una partita brutta contro la Samp e ci siamo detti che dovevamo cambiare, abbiamo fatto una grande partita mercoledì, ora abbiamo un’altra gara importante dobbiamo sempre giocare così, correre e giocare ognuno per l’altro. Per fare una grande stagione dobbiamo fare queste partite”, le sue parole ai canali ufficiali della società.

Poi prosegue: “Quando ho firmato il contratto con la Lazio non pensavo che avrei giocato subito, per questo ringrazio il mister, quando lui mi chiama devo dimostrare il mio valore e dare sempre il massimo in ogni partita. Voglio dare sempre il mio massimo e spero di fare una grande stagione, voglio solo questo. Questo è un buon gruppo, scherziamo sempre e questo mi piace. Contro il Dortmud abbiamo visto che grande partita abbiamo fatto e anche questo è merito del gruppo".

