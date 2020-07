Roma, 21 luglio 2020 - Non c'è tempo per fermarsi, la Lazio dopo il rientro da Torino e il pranzo a Formello, è già in campo per proiettarsi al prossimo match contro il Cagliari all’Olimpico. Domani infatti sarà già giorno di vigilia e di prove tattiche. I titolari lavorano in palestra, il resto della squadra sul campo. Ma è da quest’ultimo che arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Oltre allo squalificato Patric, che tornerà dopo aver scontato i tre turni di penalità, si rivedono anche Correa, Marusic e Jony. L’argentino con un tutore alla gamba sinistra svolge l’intera seduta, ma evita i contrasti muovendosi da jolly durante la fase di possesso palla. Gli altri due invece svolgono l’intera seduta senza problemi, non risparmiandosi in campo. Ma le belle notizie non finiscono qui. Dopo un riscaldamento in palestra, spunta anche Luis Alberto. Lo spagnolo parla con Inzaghi, poi effettua una corsetta blanda a ridosso del terreno di gioco. Aveva avuto dei fastidi al ginocchio nella vigilia della sfida con la Juventus, non è partito per Torino ma le sue possibilità di esserci giovedì sono molto alte. Filtra quindi ottimismo sulle sue condizioni. Inzaghi può finalmente sorridere.

MERCATO LAZIO - Si è arenata, è in completa fase di stallo la trattativa tra la Lazio e il Verona per Marash Kumbulla. Il difensore albanese, sembrava essere a un passo dai biancocelesti, che avevano la preferenza del calciatore, ma la distanza economica fra la richiesta di Setti e l’offerta di Lotito sembra incolmabile. Il Verona non scende sotto la richiesta da 30 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dalla Lazio, ferma a 20 milioni più il cartellino del giovane italo-brasiliano Andrè Anderson. Una situazione che ha permesso all’Inter di recuperare terreno. I nerazzurri sono pronti a superare la concorrenza e a regalare a Conte un nuovo difensore. La Lazio comunque dovrà intervenire in quel reparto per trovare un titolare da affiancare ad Acerbi e Luiz Felipe ed è pronta a investire questa cospicua cifra sul mercato.