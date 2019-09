Roma, 30 settembre 2019 - Subito in campo. La Lazio di Simone Inzaghi, archiviata la vittoria col Genoa battuto con un netto 4-0 all’Olimpico, è già tornata ad allenarsi. Il calendario non permette pause, giovedì infatti i biancocelesti dovranno vedersela contro il Rennes per la seconda partita del girone di Europa League. I capitolini si sono ritrovati a Formello nella mattinata, alle 11.30 scatta la seduta giornaliera. Squadra divisa in due gruppi, da una parte chi ha affrontato il Genoa dal primo minuto, dall’altra chi è rimasto a riposo o è entrato a gara in corso. Tra questi anche gli esuberi Durmisi, Casasola e Djavan Anderson. Esercitazioni sul possesso palla, poi alcune partitelle a campo ridotto. Possibile che Inzaghi decida di operare un ampio turnover, a partire dalla difesa, dove l’unico confermato sarà Acerbi. Vavro e Bastos dovrebbero affiancarlo nel terzetto titolare. A destra è pronto a tornare Lazzari, con Marusic che dovrà scontare altre due giornate di squalifica. Jony e Lulic si giocano l’altro posto sulla sinistra. Riposerà Leiva, che verrà sostituito da Parolo, Cataldi e Berisha sono in ballottaggio per l’altra maglia, dando per scontata la titolarità di almeno uno fra Luis Alberto e Milinkovic. Davanti Immobile e Caicedo, viste le condizioni non ottimali di Correa, sostituito nella partita contro il Genoa per un problema all’adduttore. Ha lasciato zoppicante l’Olimpico, verrà valutato nelle prossime ore e sarà valutata l’entità del suo infortunio.



IMMOBILE-INZAGHI – Un gol al Genoa, e un assist vincente per Milinkovic. È così che Ciro Immobile ha messo la parola fine alla situazione che lo aveva visto coinvolto insieme a Simone Inzaghi. Il calciatore era stato sostituito con il Parma e non aveva preso di buon grado la decisione del suo allenatore, che lo aveva escluso contro l’Inter. L’abbraccio di ieri ha sciolto ogni riserva, così come dichiarato dallo stesso attaccante al termine della gara: “Con Inzaghi tutto risolto? Mi dispiace per la cosa che è successa con il mister. Per me Inzaghi è come un fratello maggiore, da quando sono qui mi ha sempre aiutato. Sono stato vero nello scusarmi, lo meritavano i compagni, il mister e soprattutto la gente. Oggi è stata messa la parola fine".





© Riproduzione riservata