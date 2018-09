Roma, 30 settembre 2018 – Un giorno di riposo per smaltire le fatiche settimanali e provare a dimenticare subito la sconfitta di ieri, nel derby contro la Roma. Farlo non sarà facile, ma alle porte c'è già un'altra partita importante che può aiutare. La Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo nella giornata di domani, quando si comincerà a preparare la sfida contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Squadra ostica, così come la Fiorentina, prossimo avversario in campionato. Il tecnico biancoceleste ritroverà Radu, e potrà lavorare col gruppo al completo, eccezion fatta per Lukaku. Il romeno ha smaltito la contrattura che lo aveva fermato contro l'Empoli. Avrebbe potuto scendere in campo già con la Roma, ma si è preferito non rischiare per evitare ricadute. Già da giovedì però tornerà in campo per dare una mano ai suoi compagni. Contro la formazione tedesca Inzaghi potrebbe affidarsi ad un ampio turnover.



PAROLO – Tante saranno le situazioni da rivedere, tanti gli errori da non ripetere e analizzare. Non fa drammi però Marco Parolo, che al termine della gara parla di episodi sfortunati che hanno indirizzato la gara a favore della Roma: "Penso che questa partita sia stata decisa da episodi. Fare gol così su rimpallo ti agevola. Nel secondo tempo lo stesso, non siamo stati bravi nei momenti decisivi. Stavamo facendo una buona partita, loro all'inizio erano intimoriti. Sono stati bravi nelle ripartenze, ma quando fai la partita, ci sta concedere qualcosa. Dopo l'1-1 potevamo cambiare la partita, poi il gol loro ci ha tagliato le gambe e non siamo più riusciti a riprenderla". Poi prosegue: "Fortuna? Sicuramente ci è mancata. Questa gara è stata impostata bene, avevamo il controllo del gioco e loro erano molto bassi. Se l'avessimo sbloccata nella prima mezzora sarebbe cambiato tutto. Fa male perdere un derby, a noi e ai nostri tifosi. Però dobbiamo guardare avanti, questa squadra ha dimostrato di potersi rialzare e ripartire. Siamo ancora davanti a loro, però dobbiamo pedalare e far girare la fortuna dalla nostra parte”.