3 min





ROMA, 7 settembre 2019 – Allenamento mattutino per la Lazio di Simone Inzaghi, che questa mattina si è ritrovata a Formello intorno alle ore 10. Un'ora e mezza di seduta, per I quindici giocatori di movimento a disposizione: Basta, Acerbi, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Durmisi, Correa, Wallace, Lulic, Cataldi, Jordao, Patric, Caicedo, Radu e Rossi. Dopo il lavoro atletico di ieri, I biancocelesti si sono concentrati sulla tecnica. Possesso palla, esercitazioni sugli assist e I sui cross, tiri in porta e partitella finale a chiudere la giornata. Domani invece, è prevista un'amichevole contro la formazione della Lupa Roma, militante nel campionato di Serie D, dopo la quale Inzaghi concederà qualche ora di riposo ai suoi ragazzi. A partire dall'inizio della prossima settimana, a scaglioni rientreranno I nove elementi impegnati con le rispettive nazionali: Strakosha (Albania), Bastos (Angola), Badelj (Croazia), Immobile (Italia), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia), Caceres (Uruguay), Murgia (Italia Under 21) e Pedro Neto (Portogallo Under 20). Sul campo non ci sono né Luiz Felipe né Berisha, che hanno proseguito il loro allenamento differenziato. Nessuna speranza di rivedere con l'Empoli il brasiliano, mentre il centrocampista kosovaro cercherà di recuperare in extremis a strappare una convocazione. È fuori da metà luglio, e aspetta con ansia di rientrare. Se vorrà farcela però, dovrà rispondere presente entro mercoledì prossimo.



FARRIS – Intanto ai canali ufficiali della società è intervenuto il vice-allenatore della Lazio, Massimiliano Farris, il quale è tornato ad analizzare la vittoria di domenica contro il Frosinone: “Per la sfida di domenica scorsa siamo andati sull’usato sicuro dopo due partite in cui si sono viste cose positive ed altre meno: lo zero alla voce ‘punti in classifica’ costituiva l’aspetto più negativo. Era necessario dare continuità per la crescita della condizione di alcuni giocatori. La partita è stata disputata come volevamo e con giusta interpretazione, sapendo bene che il Frosinone sarebbe venuto all’ Olimpico per chiudersi e lasciarci pochi spazi”. Poi conclude: “Un allenatore ed uno staff vanno sempre alla ricerca della soluzione migliore per vincere: avevamo affrontato due avversarie forti, si erano viste alcune cose positive e, portando avanti l’intero gruppo, ci sembrava opportuno proseguire su questa linea”.



VALERIO DE BENEDETTI

Riproduzione riservata