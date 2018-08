Roma, 21 agosto 2018 – Un chiodo fisso, un pensiero in testa che non vuol andar via. Inzaghi si cruccia, prova a darsi una spiegazione con il suo modo di fare quasi maniacale. La sua Lazio lo scorso anno era una macchina quasi perfetta. Quasi per l'appunto, se non fosse stato per la difesa. Con qualche gol subito in meno, probabilmente per i biancocelesti sarebbe stata un'altra stagione. Il tecnico piacentino ci ha lavorato tutta l'estate, ha martellato i suoi giocatori, gli ha chiesto la massima concentrazione. Nonostante questo le lacune si sono viste anche nella prima partita di campionato contro il Napoli. È una squadra fragile nel reparto arretrato, attenta e sicura per larghi tratti di gara, ma che poi in alcuni momenti sembra avere un black-out totale.

È per questo che anche oggi Inzaghi ha richiamato all'ordine i suoi. Il prossimo impegno contro la Juventus non sarà di certo dei più facili, e quindi servirà una Lazio compatta e concentrata per tutta la gara. Insieme al suo collaboratore Farris, mentre i giocatori offensivi si allenavano in palestra, il tecnico biancoceleste ha indetto una seduta per esercitare il reparto arretrato, gli esterni e il regista a protezione della difesa. Non cambierà modulo, proseguirà giocando a tre dietro. I quinti però dovranno dare una maggiore mano, così come Leiva e Badelj, che giocheranno da schermo davanti ad Acerbi e compagni. Circa un'ora di esercitazioni, con indicazioni precise e movimenti provati più volte. Niente da fare per Luiz Felipe, che non tornerà prima della sosta, mentre si spera che possa non essere nulla di grave per Marusic. Il montenegrino ha saltato sia la seduta di ieri che quella di oggi, dopo aver rimediato una botta alla caviglia in uno scontro di gioco con Mario Rui.



ABBONAMENTI – Intanto la società biancoceleste sul proprio sito ha annunciato il prolungamento della campagna abbonamenti. Una proroga concessa ai tifosi più ritardatari, o fuori per le vacanze estive, che non hanno avuto la possibilità di sottoscrivere la propria tessera. Le vendite ripartiranno ufficialmente domani alle ore 10, e si protrarranno fino al 31 agosto alle ore 19. L'intenzione è quella di superare i 20.000 abbonamenti, per ora fermi a quota 18.500.