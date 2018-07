Roma, 27 luglio 2018 – C'è tanto entusiasmo in casa Lazio dopo il doppio colpo Joaquin Correa e Milan Badelj. Due acquisti chiusi nel giro di poche ore grazie all'intermediazione dell'agente Lucci, e che hanno risvegliato un mercato che sembrava essersi fermato e stabilizzato dopo l'arrivo di Acerbi. I due calciatori sbarcheranno a Roma domenica sera, poi nella giornata di lunedì svolgeranno le visite mediche presso la Paideia, clinica di riferimento della società biancoceleste, insieme a Caceres e Milinkovic-Savic, rientranti dalle vacanze post-Mondiale. Subito dopo si recheranno a Formello, dove conosceranno i nuovi compagni, visiteranno il centro, ma soprattutto metteranno la propria firma sui contratti che li legheranno ufficialmente alla Lazio. Ora per Tare si apre un'altra fase del mercato. Oltre a trovare un vice-Immobile e chiudere alcune operazioni minori in prospettiva futura, il direttore sportivo albanese dovrà concentrarsi sulle uscite. Tanti i calciatori da piazzare, ben 12 per sfoltire la rosa a disposizione di Inzaghi. Di Gennaro, Sprocati (richiesto dal Parma) e poi Vargic, Germoni, Mauricio, Minala (vicino al Trabzonspor), Morrison, Kishna, Lombardi, Oikonomidis, Filippini, Crecco e infine Lukaku. Il futuro di quest'ultimo rimane ancora incerto. Il calciatore potrebbe alla fine rinnovare il suo contratto. Decisivi saranno i colloqui che andranno in scena in queste ore con la dirigenza ad Auronzo di Cadore.



INZAGHI – Intanto nella giornata di ieri, al Palaroller di Auronzo è andata in scena la presentazione della terza maglia in vista della prossima stagione. A differenza delle prime due, sarà nera, sullo stesso stile della seconda (bianca con banda orizzontale celeste all'altezza del petto). Durante l'evento, a cui erano presenti molti tifosi, ha preso parola anche il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi. Un ringraziamento a tutti per il calore dimostrato e poi uno sguardo alla prossima stagione: “Per noi questo è un periodo importante, dobbiamo lavorare tanto, stiamo spingendo coi carichi, ci saranno utili durante la stagione. Non facciamo promesse né proclami, il nostro obiettivo è fare una grande cavalcata come l’anno scorso, abbiamo iniziato con la Supercoppa, non va dimenticato, i ragazzi l’hanno vinta”. Inzaghi ha poi concluso: “Ce la metteremo tutta, affronteremo squadre importanti che si sono rinforzate. Alla Lazio sono arrivati ottimi giocatori, ci faremo trovare pronti per l’inizio del campionato”.