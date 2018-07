AURONZO, 18 luglio 2017 – Quarto giorno di ritiro per la Lazio di Simone Inzaghi sotto le tre cime di Lavaredo. Il club biancoceleste continua il lavoro di preparazione atletica in vista della prossima stagione. Il clima quasi primaverile, e il tanto calore dei tifosi rendono Auronzo di Cadore il luogo ideale per ritrovare la forma migliore il prima possibile. I capitolini si concedono lunghe corse per i sentieri del bosco vicino al lago di Santa Caterina, oltre a qualche breve bagno nelle gelide acque del fiumiciattolo adiacente lo stadio Zandegiacomo, dove oggi è andata in scena la prima amichevole stagionale contro l'Auronzo di Cadore. Non è un caso se per l'undicesimo anno consecutivo, la Lazio abbia scelto questa meta per il suo ritiro estivo. Sarà invece il quinto anno per Marco Parolo, uno dei più anziani del gruppo e dei leader dello spogliatoio. Il vice-capitano biancoceleste, ha parlato degli obiettivi per la prossima stagione, che si prospetta difficile e complicata: "Le aspettative? Vogliamo continuare quello fatto in questi due anni con la stessa mentalità, con la stessa voglia, scendendo in campo in tutte le partite per vincere. Vogliamo ripartire e dare sempre di più”.



Migliorarsi rispetto alla scorsa stagione vorrebbe dire Champions, una competizione solamente sfiorata due mesi fa, e che la Lazio non riesce a raggiungere dalla stagione 2007/2008: “La Champions? Vogliamo ripeterci e poi a marzo/aprile tireremo le somme e vedremo dove siamo in classifica. Non possiamo sbagliare, dobbiamo prendere spunto da quanto fatto in questi due anni”, ha commentato Parolo ai microfoni della Rai. Chiosa finale sui nuovi acquisti e sul derby: “Acquisti? Ci penserà la società, adesso lavoriamo con quelli che abbiamo. I nuovi si sono inseriti bene, hanno ritmo e voglia. Anche quelli che vengono da fuori, vogliamo farli sentire a loro agio fin da subito. Derby? Abbiamo voglia di vincere il derby, c'è tanta voglia ma manca ancora tempo, adesso ci godiamo il fresco".