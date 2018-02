Roma, 24 febbraio 2018 – Partita con la Steaua alle spalle, per la Lazio di Simone Inzaghi è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo a Reggio Emilia, che precederà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan all'Olimpico. Tanti impegni ravvicinati che però i biancocelesti stanno gestendo al meglio, essendo ancora in corsa in tre competizioni. Per parlarne in conferenza stampa è intervenuto proprio il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Normale che giocando tanto ci si ritrovi spesso lontani dalle proprie famiglie, quindi nelle ultime partite in casa ho preferito mandare i ragazzi a dormire a casa, per ritrovarci poi la mattina. Sono convinto che la stanchezza fisica non esista, eventualmente può esserci mentale. Penso che questa si presenti però in chi non ha obiettivi, mentre noi ne abbiamo tanti”. Poi sulla gara col Sassuolo: “Normale che in testa abbia già qualche idea. L'allenamento oggi è stato buono, i ragazzi hanno recuperato. Adesso ho ancora diversi dubbi da sciogliere. Sicuramente partiranno dall'inizio Radu e Milinkovic che non hanno giocato giovedì. Gli altri stanno tutti bene, non guardo a mercoledì. Nella nostra testa c'è solo il Sassuolo dove servirà il 120%”. Ieri è stata anche giornata di sorteggi per la Lazio, che agli ottavi di Europa League incontrerà la Dinamo Kiev: “Probabilmente sulla carta c'erano squadre più forti, ma la Dinamo Kiev è una squadra organizzata, che vincendo la partita da recuperare sarebbe primo in testa alla classifica insieme allo Shakhtar. Un sorteggio che lo vedremo tra quindici giorni come sarà. Ci sarà tempo per pensarci, ora il mio unico pensiero è a Reggio Emilia, contro una squadra con buone individualità e un allenatore molto esperto. Infine sulla prova di Anderson con la Steaua, dopo i dissidi delle settimane precedenti: “A Felipe ho fatto i complimenti, così come a tutto il resto della squadra. Gli attaccanti in particolare giovedì ci hanno aiutato tantissimo anche in fase difensiva. Partivamo da un risultato non positivo e siamo stati bravi a sistemare la pratica nel primo tempo”.

TERMINI – Trasferta vietata quella di Reggio Emilia per i tifosi biancocelesti, che però non hanno voluto far mancare il proprio sostegno alla squadra. È per questo che alla stazione Termini più di 400 tifosi si sono radunati e hanno aspettato Inzaghi e i suoi ragazzi per incoraggiarli. Un segnale di vicinanza, in un momento d'oro per la Lazio, che mai come quest'anno ambisce in alto. La qualificazione in Champions passa anche da questi gesti che possono fare la differenza.