Lazio, il caso di Lazzari e Zaccagni in Nazionale: il rientro e la replica del club

Roma, 5 giugno 2022- Nonostante il pareggio contro la Germania che ha restituito una luce di speranza all'Italia dopo le brutte prestazioni dell'ultimo periodo, a Coverciano non regna la tranquillità. Nelle stanze del ritiro della Nazionale infatti è scoppiato un vero e proprio caso attorno a due giocatori della Lazio, Zaccagni e Lazzari, entrambi convocati da Roberto Mancini per queste partite di Nations League. I due però hanno lasciato il ritiro, suscitando le ire del CT e portando i biancocelesti a rispondere a tutte le accuse.

Il caso Zaccagni e Lazzari

Poco prima della partita i due giocatori sono saliti in un treno diretto per Roma, alzando bandiera bianca per questo turno di partite che attende l'Italia. Una scelta che ha sorpreso anche il CT Mancini, perplesso anche nel corso delle varie interviste. La versione ufficiale della storia racconta di un infortunio per entrambi i giocatori che, essendo quindi inutilizzabili per le prossime sfide, sono rientrati a casa lasciando il ritiro di Coverciano. Diversa è la versione di Mancini che ha autorizzato il rientro dei due biancocelesti ma resta dubbioso: "I forfait di Zaccagni e Lazzari hanno sorpreso anche me, mi sembrava stessero bene ma loro mi hanno detto ieri di avere problemi e li abbiamo mandati a casa".

La risposta della Lazio

Anche la Lazio ci ha tenuto a dire la sua in questa vicenda per chiarire cosa sia davvero capitato a Zaccagni e Lazzari. Con una nota ufficiale i biancocelesti hanno comunicato che i due giocatori hanno risentito di vecchi infortuni che si sono riacutizzati proprio nella giornata di ieri, costringendoli quindi al rientro anticipato a casa per ulteriori indagini mediche: "Lo Staff Medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali".

