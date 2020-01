ROMA, 10 gennaio 2020 – Un momento magico in tutti i sensi. I risultati in campionato, la Supercoppa portata a casa contro la Juventus, infine i festeggiamenti per i 120 anni di storia della società. Domani all’Olimpico arriverà il Napoli di Gattuso, l’unica squadra ancora mai battuta dal tecnico biancoceleste: “Guardo la classifica ma soprattutto guardo all’avversario di domani. Sarà una gara scomoda, negli ultimi anni hanno fatto tanti punti, giocandosi sempre lo scudetto. Hanno tenuto l’intera rosa e fatto grandi investimenti. È un avversario ferito, ma voglioso di riprendersi. Dovremo affrontare la partita con la massima concentrazione, sarebbe uno sbaglio guardare troppo avanti. Napoli mai battuto? Dobbiamo sfatare questo tabù. Abbiamo le carte in regola per poterlo fare”. Poi sui festeggiamenti di questi giorni: “Sono orgoglioso di far parte dei 120 anni della Lazio. Mi ricordo i 100 anni come se fosse ieri, mi volto e sono passati già 20 anni. Abbiamo festeggiato ma ora c’è da pensare alla partita”.



Probabilmente non partirà titolare Correa, alle prese con un piccolo affaticamento. Manca però un altro allenamento per valutare le condizioni dell’argentino, che al massimo andrà però in panchina: “Manca ancora l’allenamento di oggi per scegliere la formazione. Dovremo valutare Correa, che ha un problemino. Mi prendo ancora qualche ora per capire le sue condizioni. Marusic non è al meglio e probabilmente non sarà disponibile per domani. Lulic, Jony e Cataldi non stanno benissimo ma stringeranno i denti”. I tifosi si preparano per una coreografia celebrativa, per il momento è stata raggiunta quota 35mila, la speranza però è che nelle prossime ore possa esserci un’impennata: “La partita di domani è di sabato, la gente lavora. Dopo una Supercoppa vinta e quello che stanno facendo i ragazzi, tutti noi ci aspettiamo un bellissimo colpo d’occhio, non solo dalla nostra bellissima curva ma in generale da tutto lo stadio. La squadra si merita il pubblico delle grandi occasioni”. Chiosa finale sul calciomercato: “Rosa completa? Mi confronto apertamente col direttore. Per ora siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Ci guardiamo comunque in giro, se dovesse arrivare l’occasione di migliorarci vedremo come agire”.







© Riproduzione riservata