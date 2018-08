Roma, 18 agosto 2018 – Tutto pronto per Lazio-Napoli, ancora poche ore e poi all'Olimpico si accenderanno i riflettori che daranno il via alla nuova stagione della Serie A 2018/2019. I biancocelesti ripartono dalla certezza Inzaghi, i partenopei invece si affidano ad Ancelotti per dimenticare Sarri. Padroni di casa privi degli squalificati Lulic, Patric e Leiva oltre che degli infortunati Berisha e Lukaku. Tra le file degli ospiti, assenti Meret, Ghoulam e Younes. Verdi scalpita per una maglia da titolare, probabile panchina per Mertens.

Dove vederla. La partita tra Lazio e Napoli è disponibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming accessibile solo online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. DAZN è disponibile anche per gli abbonati Sky e Mediaset Premium con integrazioni a prezzi agevolati, ma sempre comunque in streaming online.

Lazio-Napoli, segui la diretta

Queste le probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Badelj, Parolo, Caceres; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Wallace, Basta, Bastos, Durmisi, Cataldi, Correa, Murgia, Jordao, Rossi, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Contini, Ospina, Chiriches, Maksimovic, Malcuit, Luperto, Zielinski, Diawara, Verdi, Rog, Ounas, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Arbitro: Banti di Livorno

In tv: DAZN

LE SCELTE DEI TECNICI – Pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che quest'oggi dovrà fare a meno di diversi elementi della rosa. Leiva, Lulic e Patric sono squalificati, Berisha e Lukaku sono invece ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. 3-4-2-1: così Il tecnico piacentino dovrebbe schierare il suo undici. A difesa dei pali Strakosha, mentre davanti a lui il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Radu, Acerbi e Luiz Felipe,favorito nel ballottaggio con il connazionale Wallace. A centrocampo Badelj pronto a prendere il posto di Leiva, a fianco del croato probabile impiego per Parolo. Sugli esterni invece, a destra tocca a Marusic, mentre a sinistra, in una posizione insolita, si posiziona Caceres. Davanti nessun dubbio sulla coppia Luis Alberto e Milinkovic-Savic dietro a Ciro Immobile. Qualche ballottaggio ancora da sciogliere invece per Ancelotti. Il nuovo tecnico dei partenopei deve rinunciare agli infortunati Meret, Ghoulam e Younes. Il resto della squadra è però a disposizione. Rispetto alla formazione vista in campo la scorsa stagione con Sarri, probabile venga apportata qualche modifica. Il modulo dovrebbe essere 4-3-3. In porta tocca a Karnezis, con il nuovo arrivato Ospina pronto ad accomodarsi in panchina. Pochi dubbi sulla difesa, dove Albiol e Koulibaly saranno i centrali, Hysaj e Mario Rui i due esterni. Hamsik agirà in posizione centrale a centrocampo, con Allan e uno fra Zielinski e Fabian Ruiz in suo supporto. Entrambi si giocano una maglia da titolare, ma alla fine potrebbe spuntarla l'ex Betis. Davanti spazio ad una punta di peso e quantità come Milik, assistito da Callejon e da Insigne. Mertens al momento sembra destinato alla panchina.



IL MERCATO – Sia la Lazio sia il Napoli, vengono da un mercato fatto di acquisti mirati e oculati. Non è arrivato il colpo da novanta, ma entrambe negli anni hanno dimostrato di sapersi crescere in casa i propri talenti. I biancocelesti hanno perso de Vrij e Felipe Anderson, ma oltre ai sostituti Acerbi e Correa, hanno acquistato anche giocatori come Durmisi, Badelj, Berisha e Proto, ampliando la rosa e regalando a Inzaghi delle valide alternative ai titolari. Manca forse un attaccante alle spalle di Immobile, ma il tecnico può ritenersi comunque soddisfatto. A Napoli invece il grande acquisto è stato sicuramente quello di Carlo Ancelotti. Con lui De Laurentiis è andato sul sicuro, cercando di far dimenticare in fretta Sarri alla tifoseria. Dei big sono partiti Reina e Jorginho, sostituiti però da Meret, Ospina, Karnezis e Fabian Ruiz, quest'ultimo fortemente voluto da Ancelotti e pagato 30 milioni di euro. A questi vanno ad aggiungersi le entrate di Verdi, Malcuit, Morais e Younes, forze fresche per un Napoli pronto a cambiare pelle. I tifosi si sarebbero aspettati qualcosa di più, ma alla fine sarà il campo a parlare.