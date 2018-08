ROMA, 15 agosto 2018 – Mancano ormai solamente tre giorni all'esordio in campionato della nuova Lazio di Simone Inzaghi. Per questo i biancocelesti non possono permettersi di fermarsi, e in questa giornata di Ferragosto si sono ritrovati puntuali nella mattinata a Formello. Più di un'ora di lavoro per i capitolini, scesi in campo alle ore 9.30 (stesso orario previsto anche per la giornata di domani). Murgia è recuperato, e come ieri si è allenato insieme ai compagni con un tutore alla mano. Non ci saranno sicuramente invece Valon Berisha e Jordan Lukaku. Il primo dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana e puntare alla convocazione per la gara con la Juventus, il secondo invece sta proseguendo il suo lavoro personalizzato per recuperare dalla tendinopatia al ginocchio sinistro.



LA FORMAZIONE – Per quanto riguarda la formazione, pochi dubbi per Inzaghi e soltanto due ballottaggi da risolvere nelle prossime ore. Il primo riguarda Wallace e Luiz Felipe, che si giocano l'ultimo posto nel terzetto difensivo al fianco di Radu e Acerbi. L'altro invece è quello fra Caceres e Durmisi sulla fascia sinistra. Contro il Borussia Dortmund si sono alternati fra di loro. Su quella corsia agiranno Hisaj e molto probabilmente Callejon, due clienti non proprio facili. Alla fine Inzaghi potrebbe optare per Caceres, più esperto e più difensivo rispetto al danese. Occhio anche alle condizioni di Marusic. Il montenegrino ha saltato l'ultima seduta, ma potrebbe essere solamente un riposo precauzionale.



CANIGIANI – Intanto ai canali ufficiali della società è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani. Situazione biglietteria, ma anche un aggiornamento sulla campagna abbonamenti, pronta a breve a volgere al termine: "Procede bene, andiamo verso i 18.500 abbonati. Per quanto riguarda la biglietteria siamo intorno agli 8 mila biglietti venduti. Entro stasera o domani dovremmo raggiungere quota 30mila. In Nord e nei distinti la disponibilità comincia a diventare scarsa. Nel momento in cui viene acquistato il biglietto per quel posto, quello viene inibito alla vendita dell'abbonamento, ma se ci dovesse essere un prolungamento della campagna abbonamenti tornerà disponibile. Stiamo pensando a qualcosa, ci stiamo lavorando per gli ultimi ritardatari”.