ROMA, 21 agosto 2020 - Giornata importante per la Lazio sul fronte Vedat Muriqi. La Lazio ha individuato nel centravanti kosovaro l’elemento giusto per rinforzare il reparto offensivo e affiancare Ciro Immobile. Nonostante il comunicato di smentita del Fenerbahce nelle ultime ore e le voci su un presunto inserimento della Roma, il club biancoceleste sembrerebbe aver ormai definito l’affare. A confermarlo è stato infatti l’agente dell’attaccante Haluk Canatar, intervenuto ai media turchi: "La Lazio sta lavorando seriamente per Muriqi, sono in corso dei colloqui con il Fenerbahce. La trattativa non è ancora chiusa, ma siamo vicini alla conclusione. Se i club raggiungono un accordo, non c'è più alcun ostacolo per vedere Vedat indossare la maglia della Lazio”. Parole chiare, l’accordo col giocatore è stato ormai raggiunto, Muriqi verrebbe di corsa a Roma. Manca invece l’intesa col Fenerbahce, che però non sembra essere distante. La Lazio ha messo sul piatto 16 milioni più bonus, i turchi ne chiedono almeno 20. Si può chiudere a metà strada, la volontà del calciatore conterà molto per la buona riuscita della trattativa.

RAFINHA - Arrivano smentite invece sul presunto passaggio di Rafinha dal Barcellona alla Lazio. Il brasiliano ex Inter infatti, non sembrerebbe rientrare nei piani di Tare, che starebbe infatti valutando altri profili meno costosi. I blaugrana infatti, avrebbero spaventato tutti con una richiesta da 20 milioni di euro, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Cifre che la Lazio non è disposta a spendere per il brasiliano. Vicinissimo alla conclusione invece l’affare Fares. Con la Spal l’accordo è a un passo.