ROMA, 14 settembre 2018 – Arrivano novità importanti sul futuro di Milinkovic-Savic, il calciatore più chiacchierato dell'estate biancoceleste. L'entourage del centrocampista serbo sarebbe a Roma per definire i dettagli dell'accordo con la Lazio per il rinnovo di contratto. Dal 2022 la scadenza passerà al 2023, mentre l'ingaggio subirà un importante ritocco. Al momento il serbo percepisce circa 1,5 milioni di euro, non appena apporrà la sua firma sul nuovo accordo arriverà a percepirne 3 più eventuali bonus. Non verrà inserita nessuna clausola come si pensava, la Lazio vuole trattare con le pretendenti che si presenteranno a Formello nei prossimi mesi. L'annuncio è atteso per fine settembre.



ALLENAMENTO - Inzaghi mischia le carte, ma in testa ha già gran parte dell'undici che scenderà in campo domenica al Castellani di Empoli. Il tecnico piacentino sembra avere le idee chiare, e l'unico dubbio riguarda il terzo che comporrà la difesa insieme ad Acerbi e Radu. Il ballottaggio è fra Bastos, Caceres e Wallace, con quest'ultimo che appare comunque in vantaggio dopo le recenti buone prestazioni contro Juventus e Frosinone. Sta acquisendo sicurezza, quella che gli è mancata nell'ultima stagione dopo l'infortunio, e quindi potrebbe essere confermato. A centrocampo i tre intoccabili Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic, mentre sugli esterni Lulic agirà sulla sinistra, Marusic sarà invece il quinto a destra. Il montenegrino si è allenato regolarmente in settimana, dimostrando di aver messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano costretto ad abbandonare il ritiro della sua Nazionale la scorsa settimana. Davanti Luis Alberto supporterà Immobile, con Correa che scalpita in panchina e pronto a subentrare allo spagnolo a gara in corso. Non verranno convocati invece Berisha e Luiz Felipe. Notizie positive arrivano dal brasiliano, che ha accelerato I tempi di recupero. L'obiettivo rimane il derby del 29 settembre, ma spera di poter mettere qualche minuto nelle gambe già a partire dalla sfida del 26 contro l'Udinese.