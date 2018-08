STOCCOLMA, 5 agosto 2018 – Primo test probante per la Lazio di Simone Inzaghi, che a Stoccolma alla Friends Arena ha sfidato il nuovo Arsenal di Emery in amichevole. Ad aggiudicarsi la gara sono stati gli inglesi, grazie alle reti di Nelson nel primo tempo e di Aubameyang nella ripresa. I capitolini sono stati belli a tratti, hanno creato le solite occasioni mettendo in difficoltà più volte l'Arsenal, senza però riuscire a segnare. Le assenze di Immobile e di Milinkovic, entrato solo nella mezzora finale, si sono fatte sentire in fase realizzativa. Inzaghi ha però trovato le risposte che cercava, contro una squadra di livello internazionale e più avanti nella preparazione: “Abbiamo giocato alla pari, loro hanno segnato e noi abbiamo sfiorato diverse occasioni. Sono soddisfatto al di là di quelle che saranno le valutazioni del caso”, le parole del tecnico piacentino al termine della sfida. Nella mattinata di oggi invece, la squadra è volata alla volta di Marienfeld, dove comincerà la seconda parte del ritiro estivo. Rimarrà in terra tedesca fino al 12 agosto, giorno in cui ad Essen sfiderà il Borussia Dortmund in un'altra amichevole di prestigio.



MILINKOVIC-SAVIC – Ci sono voluti 61 minuti di gioco per rivedere in campo Milinkovic-Savic, il giocatore più atteso da Inzaghi e dai tifosi. Applausi e accoglienza calorosa per lui durante il riscaldamento e l'ingresso in campo. Qualche buono spunto in campo, giocate di fino, ma il ritardo di condizione rispetto ai compagni è evidente, con il calciatore che è rientrato in gruppo solamente da pochi giorni, dopo le vacanze post-Mondiale. Gli è mancata un po' la forza nelle gambe, e il ritiro di Marienfeld per lui sarà importante soprattutto sotto questo aspetto. Di lui si parla tanto anche per quanto riguarda il mercato. La Lazio sta provando a trattenerlo ma i top club europei sono pronti all'offensiva in queste ultime ore. Il serbo però, è apparso tranquillo, e ai canali ufficiali della società ha tranquillizzato in parte i tifosi: “Sono felice di essere tornato, spero di giocare altre partite. Non mi aspettavo di trovare tanta gente in Paideia, queste cose sono belle. Spero di trovare tanti tifosi anche a Formello, ci daranno una grande mano. Sono tornato qui, ho un contratto qui, ma non si sa mai cosa può succedere nel calcio. La mia testa ora però è concentrata solo sulla Lazio". Parole importanti che però di fatto non escludono trasferimenti dell'ultimo minuto. Tutto è ancora aperto, ma Lotito e Tare sono stati chiari: solo offerte indecenti potranno far vacillare i biancocelesti.