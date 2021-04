Roma, 25 aprile 2021 - Simone Inzaghi torna finalmente sulla panchina della Lazio: l'allenatore biancoceleste è risultato finalmente negativo al covid e potrà riprendere la sua postazione in panchina in vista dell'incontro con il Milan che chiuderà il programma di Serie A.

Le parole di Inzaghi

"Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile, avere una moglie e i figli positivi con me non è stata una bella esperienza" ha detto Simone Inzaghi in conferenza stampa. "Per fortuna è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, sono stati bravissimi vincendo partite importanti" le sue parole.

Subito una sfida importantissima con i Milan per Simone Inzaghi che deve riscattare la brutta figura fatta dai suoi ragazzi nella partita contro il Napoli. "Domani è da dentro o fuori, ci penalizza il girone d'andata, questa squadra nelle ultime 16 partite ne ha vinte 12, ha fatto un cammino straordinario, abbiamo perso punti all'andata complice la Champions. Il girone complicato ci ha tolto energie fisiche e mentali. Dobbiamo chiudere nel migliore dei modi, domani è fondamentale".

Obiettivo coppe

L'obiettivo della squadra dovrà essere quello di rimanere in corsa per le qualificazioni nelle coppe e non mollare la corsa al quarto posto. "Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, abbiamo perso terreno all'andata, volevamo fare a tutti i costi fare la Champions alla grande e l'abbiamo fatta nel girone. Poi negli ottavi abbiamo incontrato la più forte d'Europa. Dobbiamo continuare a crederci, dobbiamo rincorrere, giovedì è andata male, lo ripeto, purtroppo non siamo stati artefici noi del nostro destino. Comunque il Napoli ha fatto una grande partita" ha concluso Simone Inzaghi.

