Calciomercato Lazio, sogno Mertens: Sarri spinge per il belga

Roma, 20 luglio 2022 – La Lazio sogna Dries Mertens. L’attaccante belga è ora svincolato dopo non aver trovato l’accordo con il Napoli per il rinnovo, e sta cercando una nuova casacca da indossare in vista della prossima stagione. La squadra allenata da Maurizio Sarri ci pensa: il buon rapporto tra il centravanti belga e l’attuale allenatore biancoceleste potrebbe rappresentare un fattore decisivo ai fini della fumata bianca. Le parti continuano ad essere in contatto, i tifosi sognano.

Muriqi in partenza

A prescindere dall’arrivo di Mertens, la Lazio sta cercando di sfoltire la rosa. Uno dei nomi che sembrano destinati a lasciare la capitale è quello di Vedat Muriqi: il Maiorca si è fatto avanti offrendo 10 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante kosovaro, ampiamente ai margini del progetto biancoceleste dal primo momento in cui ha messo piede nella formazione allenata da Maurizio Sarri. In uscita anche Escalante e Jony, con quest’ultimo che sembra essere vicino alla rescissione del contratto.

Parla Zaccagni

Intanto, dal ritiro di Auronzo ha parlato Mattia Zaccagni: “Ci siamo rinforzati, sì. Sono arrivati ottimi giocatori. Casale e Cancellieri li conoscevo già, ho giocato con loro al Verona, sono bravi ragazzi e hanno tanta voglia di lavorare. Hanno talento, secondo me sono stati degli ottimi acquisti. Sarri? Mi chiede di attaccare di più la porta quando la palla arriva dalla parte opposta. L'anno scorso l'ho fatto di più rispetto al passato, ora cercherò di farlo ancora meglio”.