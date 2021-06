Roma, 26 giugno 2021 - Il calciomercato della Lazio in questo momento sembra girare attorno ai terzini: la priorità di trovare giocatori adatti al nuovo sistema di gioco di Sarri si sta riflettendo anche sulle scelte di mercato, dove oltre a profili sondati come quello di Hysaj, si valuta anche la possibilità di trattenere alcuni calciatori, su tutti Marusic.

Marusic verso il rinnovo

Adam Marusic ha un contratto in scadenza 2022 e non vorrebbe cominciare la stagione con questa situazione. La Lazio è rimasta molto soddisfatta della sua esperienza e per questo sta pianificando un rinnovo di contratto importante: a livello temporale l'estensione sarebbe di altri tre anni, con la nuova scadenza fissata nel 2025. ma c'è di più: attualmente Marusic percepisce 800.000 euro annui, mentre con il nuovo contratto arriverebbe praticamente a raddoppiare la cifra, visto che andrebbe a percepire circa 1.5 milioni. Un riconoscimento importante per un giocatore che negli anni si è adattato a più situazioni.

Marusic terzino a quattro

Marusic come terzino destro per Sarri non avrebbe bisogno di alcun adattamento. La sua posizione in questi anni è stata quella di quinto sia a sinistra che a destra, ma grazie al lavoro di Simone Inzaghi che lo ha schierato spesso anche come centrale di destra nella difesa a tre, ha imparato quelle proprietà difensive che adesso lo rendono uno de calciatori più versatili in rosa. E per uno abituato a giocare sulla fascia, ma che ha anche qualità in fase di ripiego, il ruolo di terzino a destra calza a pennello. Non dovrebbe avere difficoltà dunque a schierarsi nel nuovo gioco di Sarri e concorrerà per una maglia da titolare.

