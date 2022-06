Lazio, anche Hysaj è pronto a partire

Roma, 12 giugno 2022- Nonostante Maurizio Sarri abbia deciso di portarlo con sé per ben due volte nel corso della sua carriera, adesso per Elseid Hysaj c'è aria di bocciatura. L'albanese è arrivato alla Lazio a parametro zero nello scorso mercato, esplicitamente richiesto dal nuovo allenatore, ma dopo appena un anno la sua avventura in maglia biancoceleste sembra volgere al termine e i giocatori pronti per sostituirlo non mancano di certo.

Un'avventura già conclusa

Non è stata esaltante e lo dimostrano bene le critiche dei tifosi. Anche con il Napoli la storia di Hysaj non era finita benissimo, ma la Lazio, grazie soprattutto alla presenza di Sarri, sembrava la squadra giusta per permettergli di tornare in rampa di lancio. E invece il percorso non è andato secondo i piani: l'albanese non ha convinto neanche l'allenatore che avrebbe dato il via libera per la cessione dopo appena un anno, una bocciatura vera e propria dettata dall'esigenza di puntare su un profilo più affidabile. La valutazione di mercato dei biancocelesti si aggira attorno ai 5 milioni di euro, una cifra abbordabile per le pretendenti anche se non è ancora arrivata nessuna offerta concreta.

Idea Birindelli

E ovviamente la società ha già le idee molto chiare riguardo al nome del sostituto. Il mercato offre diverse opzioni per la fascia sinistra, da nomi internazionali a giovani promettenti, ma la Lazio vorrebbe puntare tutto su Birindelli, protagonista dell'ultima stagione con la maglia del Pisa. Il classe '99 è pronto per il salto in una grande squadra italiana e i biancocelesti rappresentano l'alternativa migliore per la sua carriera: un primo contatto con gli agenti è già stato avviato e Lotito ha qualche arma in più per convincere il giocatore rispetto a Sassuolo e Verona, le altre due squadre interessate. Prima di procedere però bisognerà mettere a segno qualche cessione e quindi diventa prezioso l'addio di Hysaj in tempi brevi per chiudere l'operazione.

