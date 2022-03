Lazio, occhi sul mercato a parametro zero: piacciono Nkoulou e Bernardeschi

Roma, 25 marzo 2022- Senza gli argomenti di campo da analizzare, la Lazio continua a focalizzarsi sul mercato futuro. La società ha promesso a Maurizio Sarri nuovi innesti in qualsiasi reparto dopo il deludente mercato di gennaio: l'obiettivo è quello di rivoluzionare la rosa per puntare nuovamente alla Champions League e per non pesare troppo sulle finanze la dirigenza potrebbe pescare anche dal mercato dei parametri zero, i più seguiti da tutte le squadre.

Idea per la difesa

Uno dei reparti da rifare è la difesa. Molti lasceranno in scadenza di contratto come Luiz Felipe, mentre Acerbi lascerà sicuramente la capitale dopo gli attriti nati tempo fa con la tifoseria. Sarò quasi tutto da rifare e per questo risparmiare sul costo del cartellino diventerebbe davvero conveniente. Il nome che più piace alla Lazio è quello di Nicolas Nkoulou, camerunense passato al Watford all'inizio di questa stagione dove però non ha giocato tanto a causa di alcuni problemi fisici. In Italia ha già indossato la maglia del Torino per tre stagioni, lasciando un ricordo abbastanza positivo. In più è un classe '90 e quindi assicura alla difesa una certa dose d'esperienza alla quale affiancare profili più giovani.

Bernardeschi per l'attacco

L'altro profilo valutato da Sarri è quello di Federico Bernardeschi, in uscita a zero dalla Juventus, dove è arrivato nel 2017 dopo la grande esplosione con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi anni il toscano non è mai rientrato nelle rotazioni dei vari allenatori che si sono succeduti in panchina ed è facile che la società decida di non rinnovagli il contratto alla fine di questo campionato. Bernardeschi scalpita per trovare il rilancio in una grande squadra, ma c'è un grande problema legato all'ingaggio: alla Juve percepisce circa 4 milioni di euro a stagione, un ingaggio che la Lazio non intende mettere sul piatto.

