Lazio, tensione tra i tifosi e Acerbi. E Provedel si avvicina

Roma, 19 luglio 2022 – Non si placa la rabbia tra i tifosi della Lazio e Francesco Acerbi. Tra il difensore centrale biancoceleste e i beniamini del club non è mai scoccata la scintilla, ma nell’ultimo periodo la situazione sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno: anche questa mattina, in occasione dell’allenamento della squadra, un gruppo di tifosi ha contestato Acerbi ogni qual volta toccava il pallone, costringendo il tecnico Maurizio Sarri ad interrompere la seduta.

Si avvicina Provedel



Il futuro di Acerbi sembra quindi essere lontano dalla capitale, anche se ad oggi offerte per il difensore biancoceleste non ne sono arrivate. Intanto Tare e soci lavorano per trovare un portiere che affianchi nelle gerarchie il nuovo arrivato Maximiano. E se nelle ultime ore Silvestri aveva superato Provedel nella classifica di interesse del club, ora è quest’ultimo ad aver effettuato un controsorpasso: la Lazio ha infatti alzato la sua offerta per l’estremo difensore dello Spezia, si parla di una cifra attorno ai 4,5 milioni di euro. Lo Spezia riflette, ma la fumata bianca non sembra essere lontana.

Terracciano e Silvestri le alternative



Resta comunque in lizza per un posto in rosa anche Silvestri del Verona, ma non è l’unico: la Lazio continua a seguire con interesse anche Pietro Terracciano, attualmente in forza alla Fiorentina ma relegato al ruolo di secondo dopo l’approdo in viola di Gollini. Al momento la trattativa per il rinnovo del portiere con la Fiorentina sembra essersi arenata: ricordiamo che Terracciano ha il contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, e per firmare il rinnovo ha richiesto un ingaggio tre volte superiore a quello attuale. La Fiorentina tentenna, la Lazio osserva.