Lazio, Acerbi bersagliato dai tifosi in ritiro: l'addio è sempre più vicino

Roma, 10 luglio 2022- Continua la faida aperta fra i tifosi della Lazio e Francesco Acerbi: l'ultima stagione è stata caratterizzata da un rapporto ormai incrinato che ha portato i biancocelesti a schierarsi contro il difensore. Il giocatore ha da tempo chiesto la cessione alla società, minacciando anche di non presentarsi in ritiro, ma proprio ieri ha raggiunto i suoi compagni ad Auronzo di Cadore, scatenando nuovamente l'ira dei tifosi presenti.

Acerbi bersagliato dai tifosi

Soltanto ieri il giocatore ha raggiunto il resto della squadra nella sede del ritiro e già al suo arrivo i tifosi si sono mostrati contrariati. Durante l'allenamento differenziato però ad Acerbi sono stati rivolti insulti e frasi pesanti che sottolineano ancora una volta una situazione ormai irreparabile. Dal gesto di stizza dopo il gol alla risata in seguito alla rete subita da Tonali, ormai per il difensore non c'è modo di recuperare il rapporto con la tifoseria che continua a remargli contro e ne chiede la cessione. Questa visione è condivisa dallo stesso Acerbi che preferirebbe continuare la sua carriera con un'altra maglia.

Nessuna offerta ufficiale

Le pretendenti nel mercato italiano non mancano, dal Milan alla Juventus passando per il neopromosso Monza che gli ha messo sul piatto un posto da titolare per la prossima stagione. Ma fin qui sulla scrivania di Lotito non è stata ricapitata nessuna offerta ufficiale da poter valutare: la cessione è sicuramente inevitabile, soprattutto perché i biancocelesti non possono attendere i tre anni che separano il giocatore dalla naturale scadenza del contratto. La situazione resta in una fase di stallo e tutte le parti in causa si augurano che presto possa arrivare la squadra giusta pronta a fare sul serio per Acerbi che intanto scalpita per andar via.

