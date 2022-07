Lazio: Romagnoli già infortunato, Strakosha firma con il Brentford

Affaticamento muscolare per il nuovo difensore biancoceleste

Roma, 14 luglio 2022 – Inizia con un infortunio l’avventura di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. Il nuovo difensore biancoceleste non ha preso parte all’amichevole che la squadra di Maurizio Sarri ha disputato in ritiro ad Auronzo contro il Dekani a causa di un affaticamento muscolare: i tempi di recupero non sono ancora stati definiti. Intanto Strakosha saluta: ha firmato con il Brentford.

Girandola portieri



L’ufficialità di Thomas Strakosha al Brentford, che in Italia ha già fatto acquisti recentemente acquistando il terzino scozzese del Bologna Aaron Hickey, mette un altro tassello nella girandola di portieri che sta coinvolgendo il club biancoceleste. Prima dell’estremo difensore albanese aveva già salutato la capitale Pepe Reina, sostituito dal giovane portoghese Maximiano. Resta ora da stabilire chi sarà il secondo portiere a disposizione di Maurizio Sarri: tutti gli indizi portano a Ivan Provedel, attualmente in forza allo Spezia.

Muriqi in partenza



Intanto è tornato a vestire la maglia biancoceleste anche Vedat Muriqi, che però è senza dubbio sulla lista dei partenti. Lotito chiede almeno 11 milioni di euro per l’attaccante kosovaro, una cifra considerata eccessiva dal Bruges che ha deciso di abbandonare la trattativa. Restano invece in corsa Galatasaray, Fenerbache e soprattutto Maiorca, che ha avanzato un’offerta di circa 8 milioni di euro. La Lazio riflette, difficile però pensare che possa accettare una proposta al di sotto della valutazione del giocatore.