Roma, 25 aprile 2021 - La Lazio e le indiscrezioni di mercato: si è parlato tanto del possibile acquisto di Kaio Jorge da parte del Santos ma la società ha smentito l'interesse per il brasiliano con un comunicato ufficiale. Il riferimento è dovuto ad alcuni documenti che sono circolati sul web che sono stati considerati falsi e contraffatti.

Il comunicato della Lazio

Sul sito della Lazio si legge il seguente comunicato, volto a smentire l'interesse verso il calciatore. "In merito alle notizie stampa che stanno circolando in queste ore sull’interesse verso il calciatore Kaio Jorge, la S.S. Lazio comunica che i documenti pubblicati sul web risultano essere falsi e contraffatti. Il club brasiliano Santos, con cui esistono storici rapporti consolidati dalle numerose operazioni comuni, è già stato informato della vicenda. La società ha dato mandato ai propri legali affinché agiscano a tutela del club nelle sedi opportune" la posizione ufficiale biancoceleste.

La ricerca continua

La Lazio comunque pur non avendo dunque avviato una trattativa ufficiale per Kaio Jorge sembra aver intrapreso la strada per un attaccante con quelle caratteristiche. In passato si era cercato un calciatore come Rafael Santos Borré, attaccante colombiano del River Plate con caratteristiche analoghe al brasiliano. Quindi probabilmente la direzione è quella di cercare un attaccante da affiancare a Immobile, con caratteristiche tecniche e un'anima eventualmente anche da esterno per dare velocità all'attacco. I profili sondati in futuro saranno sicuramente di questo genere.

